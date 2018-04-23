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Актер Волковского театра поблагодарил полицейских, которые его задержали

23 апреля 2018 19:15
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концерт, полиция, театр, Ярославль

Актёр Волковского театра и участник группы «Волков Бэнд» Руслан Халюзов рассказал о вчерашнем инциденте со своим задержанием. В первую очередь Руслан поблагодарил всех, кто пришёл холодным вечером на концерт на Первомайском бульваре в честь закрытия фестиваля «Будущее театральной России».

— Я хочу поблагодарить всех, кто вчера пришел на концерт «Волков Бэнда» и простоял почти час на холоде, чтобы услышать всего одну песню, — рассказал Руслан Халюзов. — Перед этим еще пять часов команда из двадцати человек монтировала при температуре +1 градус сцену, свет, звук. А до этого еще пять дней мы провели в репетициях. Мы очень много сил и любви вкладываем в то, чем занимаемся — и в театре, и в группе. С большой ответственностью относимся к результату. Перед концертом мы прошли две проверки полиции. Третий приезд был, прямо скажем, неприятным сюрпризом, который нас подкосил. Именно поэтому я оказался в том эмоциональном состоянии, в каком позволил себе нецензурно выругаться в присутствии наших зрителей. Я хочу принести нижайшие извинения всем, кто присутствовал, и обещаю, что этот опыт научит меня лучше следить за публичным проявлением эмоций. Спасибо за те теплые слова, которые вы нам пишете, невзирая на испорченный вечер.

Также актёр поблагодарил и полицейских, которые его задерживали. В знак признательности Руслан предложил им пригласительные на спектакль.

— Я также благодарю сотрудников патрульно-постовой службы, с которыми общался при задержании: это старший сержант Тарасов и два его коллеги, — рассказал актёр. — Хочется подарить им пригласительные билеты на концерты, на спектакли, радуясь, какая у нас полиция. В той ситуации они оказались самыми адекватными людьми, вели себя очень корректно, высокопрофессионально и по-мужски, стараясь, чтобы моя беременная жена не нервничала. Что же касается младшего лейтенанта Голубевой, ей бы я хотел просто пожелать счастья и здоровья. Также хочу пожелать всего хорошего остальным людям, которые в той или иной степени причастны к срыву концерта.

Руслан опроверг информацию о том, что полицейские проверяли список песен, которые группа хотела исполнить на концерте. Правда, после инцидента о концертах на бульваре, ставшими уже традиций закрытия фестиваля, теперь придётся забыть.

— Не существует никакой политической подоплеки у этого дела; мы стараемся поддерживать уважительные и в рамках закона отношения с районной администрацией, полицией, — сказал Руслан Халюзов. — Другой вопрос, что иногда возникает человеческий фактор, который сложно исключить. И поскольку ситуация обостряется с каждым годом, есть подозрение, что нам придется отменить традицию закрывать фестиваль «Будущее театральной России» уличным концертом.

Отходить от неприятной ситуации актёры решили в работе. У группы Волковского театра масса планов на конец апреля.

— 26 апреля «Волков Бэнд» играет на открытии Ярославского мюзик-холла, а 28 апреля у нас «КИНОконцерт» в клубе «Китайский летчик Джао Да». Мы предпочтем окунуться в работу, чтобы готовить новые программы для наших слушателей и зрителей, и вам предлагаем сделать то же самое, — сказал Руслан.

Вчерашний концерт группы «Волков Бэнд» стал самым коротким — прозвучала всего одна песня. Кто-то из местных жителей пожаловался на громкую музыку, и выступление остановили полицейские.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Руслан Халюзов/facebook.com
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