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В Ярославле развалилась беседка на набережной. Опять
18 апреля 2018 14:10
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Беседка на Волжской набережной снова разваливается. Куски штукатурки опять отваливаются от губернаторской беседки. Всё это произошло на глазах ярославцев, мирно прогуливающихся по набережной.
— Хорошо, что никто не пострадал, — рассказал очевидец произошедшего Юрий Торопов.
Внушительные куски штукатурки теперь «украшают» участок возле беседки. Да, такое гостям показать стыдно. В мэрии сказали: всё починим.
— Беседку сделаем в течение двух недель, — пообещали власти.
По словам чиновников, в ближайшее время опасную беседку огородят. Хорошо бы побыстрее. В прошлый раз кусок штукатурки свалился на голову девочке.
Фото: Юрий Торопов/Facebook
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