От клеща не зарекайся: инструкция для туристов

Маленькая проблема большого путешествия

Не успела проклюнуться трава, как уже появились первые покусанные клещами люди: первые жертвы кровососов обратились в больницу уже в марте. В числе пострадавших оказались также двое маленьких детей.

Многие любители природы заранее позаботились о своей безопасности и привились от энцефалита, другие только сейчас спохватились и теперь боятся ехать в поход или на сплав в майские праздники. Страх перед опасным кровососом развеет инструкция, которую нашим коллегам с E1.RU помогли составить специалисты Роспотребнадзора.

Я не привился. Поздно?

Никогда не поздно. Для начала вспомните, какие прививки от клещевого энцефалита вы ставили раньше. Возможно, четыре года назад вы дважды прививались «ЭнцеВиром», а три года назад еще раз поставили эту вакцину. Значит, теперь начинать с нуля не придется, для поддержания иммунитета достаточно будет одной инъекции. Чтобы составить оптимальную схему вакцинации, можно сдать кровь на серологию и с результатами обратиться к врачу.

А если ревакцинацию делать поздно? А может, вы вообще никогда не прививались от энцефалита? Тогда начать можно уже сейчас. По традиционной схеме вторую прививку ставят через один-три месяца после первой, но для тех, кто отложил вакцинацию на лето, есть ускоренная схема: первая прививка, через 14 дней — вторая прививка, еще через 14 дней можно идти на природу. Чтобы убедиться в прочности иммунитета, сдайте кровь на анализ и проверьте, выработались ли антитела.

Где поставить прививку?

Сейчас почти все больницы и поликлиники имеют право прививать от клещевого энцефалита. Взрослым придется заплатить за свою вакцину в любом случае. Детей старше 15 месяцев и пенсионеров можно привить бесплатно, если хватит вакцин в районной поликлинике.

Все вакцины сейчас только российские: в страну уже второй год не завозят препараты от клещевого энцефалита импортного производства.

Сколько стоит вакцина,в каких поликлиниках Тюмени ее можно поставить - смотрите в нашем предыдущем материале.

Сколько нужно выждать после вакцинации, прежде чем ехать на природу?

Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки, но в лес бежать рано. Сначала поставьте вторую прививку и подождите две-три недели. Не забывайте поддерживать защиту своего организма от энцефалита в боеспособном состоянии и проходить ревакцинацию: в первый раз через год, впоследствии — каждые три года.

От энцефалита я защитился. Можно выдохнуть?

К сожалению, клещи переносят не только энцефалит, но и ряд других болезней. Самая распространенная из них — клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма.

— Это не менее опасная штука, — рассказывает директор турклуба «Новые кочевники» Павел Добряк. — Вокруг этой болезни нет шумихи, потому что и вакцины от нее нет.

Мы в турклубе за десять лет ни разу не сталкивались с энцефалитом, а вот с боррелиозом встречались раза четыре. Свести к минимуму последствия от заражения боррелиозом можно, если в травмпункте принять антибиотики. Можно сделать это, не дожидаясь первых симптомов болезни, тогда действие лекарств будет более эффективным.

Где чаще всего встречаются клещи?

Вот что рассказал бывалый походник Павел Добряк:

— Много клещей встречается в пеших походах на Алтае в начале июня. На Урале мы сталкиваемся с ними в основном на сплавах. Казалось бы, люди проводят большую часть времени на катамаране, откуда клещи? Их умудряются собрать на стоянках.

Основной источник питания клещей — мелкие грызуны: мыши, крысы. Сейчас животные, даже лисы, промышляют возле человека: в лесу дичи нет, а на помойке можно поживиться едой. Когда мы ходим в походы выходного дня, больше всего клещей встречаем в окрестностях садов. Поэтому осматриваться надо еще на старте, за полчаса от деревни.

Больше вероятности нарваться на клещей в низинах, в лиственных лесах. А вот на высокогорьях и в тайге их меньше. У нас леса смешанные, чисто хвойный не встретишь. Кстати, если в группе десять-двадцать человек, клещи прыгают на первых пятерых, поэтому надо особенно тщательно осматривать тех, кто идет впереди.

Что дает страховка от клеща?

В случае неудачной встречи с клещом страховка может сильно облегчить жизнь пострадавшего. Обычно в пакет входят врачебный осмотр, удаление клеща, его исследование и введение иммуноглобулина. Если кровосос все-таки заразил туриста, страховка иногда позволяет последнему бесплатно лечиться и получать лекарства (в определенном объеме). У разных компаний разные суммы страховой защиты.

Что делать, если клещ впился?

Первое. Удалите его. Лучше всего доверить это дело специалисту в травмпункте. Если же вы на природе, вдалеке от цивилизации, следуйте нашей инструкции:

Второе. Отнесите клеща на исследование. Положите кровососа на влажный ватный диск и заприте в контейнере для анализов (такие продаются в аптеке). Внимание! Если ваш обидчик высохнет или искрошится, в лаборатории его не примут. Паразита нужно привезти в один из пунктов приема. Не получается доехать за сутки? Положите клеща в холодильник, при температуре +4 °С он будет храниться здесь до трех суток. Результаты исследования будут готовы на следующий рабочий день или через день, если лаборатория завалена работой.

Третье. Поставьте иммуноглобулин. Покусанному нужно поторопиться — чем раньше поставишь иммуноглобулин, тем лучше он подействует. Главное — успеть в больницу в течение трех дней после укуса клеща. Иммуноглобулин есть в травмпунктах. Внимание! Привитым по всем правилам иммуноглобулин ставить не нужно!