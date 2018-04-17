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«Сейчас колёса лопнут!»: ярославцы устроили давку в автобусе до кладбища
17 апреля 2018 10:56
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Сегодня с самого утра на Богоявленской площади в Ярославле выстроилась огромная очередь. Сотни человек пытались сесть на автобус до Игнатовского кладбища. Получалось с трудом — мест было меньше, чем желающих.
— Сейчас колёса лопнут! — шутили в очереди.
Кто-то пытался прорваться вперед, но их осаживали.
На кладбища православные сегодня едут навещать усопших на Радоницу.
Радоница — день всеобщего общецерковного поминовения усопших. Поминовение установлено, чтобы «после светлого праздника Пасхи разделить с усопшими великую радость воскресения Христова». Именно в этот день принято навещать усопших родственников.
Мэрия в этот день специально пустила дополнительные автобусы:
Автобусы ходят каждые 20 минут.
Фото: Александра Савельева
Видео: Алекандра Савельева
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