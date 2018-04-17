×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

«Сейчас колёса лопнут!»: ярославцы устроили давку в автобусе до кладбища

17 апреля 2018 10:56
853 0
транспорт, Радоница, Ярославль

Сегодня с самого утра на Богоявленской площади в Ярославле выстроилась огромная очередь. Сотни человек пытались сесть на автобус до Игнатовского кладбища. Получалось с трудом — мест было меньше, чем желающих.

— Сейчас колёса лопнут! — шутили в очереди.

 

Кто-то пытался прорваться вперед, но их осаживали.

На кладбища православные сегодня едут навещать усопших на Радоницу.

Радоница — день всеобщего общецерковного поминовения усопших. Поминовение установлено, чтобы «после светлого праздника Пасхи разделить с усопшими великую радость воскресения Христова». Именно в этот день принято навещать усопших родственников.

Мэрия в этот день специально пустила дополнительные автобусы:

  • № 5 Красная площадь — Осташинское кладбище, № 14 Богоявленская площадь — Игнатовское кладбище;
  • № 15 15 МКР — Игнатовское кладбище;
  • № 5А Красная площадь — Осташинское кладбище (по улицам Чкалова, Добрынина, Промышленная);
  • № 5Б 15 МКР — Осташинское кладбище.

Автобусы ходят каждые 20 минут.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Видео: Алекандра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Спаси экологию — зайди к прокурорам: ярославцы пожалуются на мусор и вонючую воду людям в погонах

Новое на сайте
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (15): Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (10): очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,20 61,89
EUR 76,00 76,66
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 17.04
USD 62,28 0,85
EUR 76,84 1,09
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.