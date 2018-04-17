«Сейчас колёса лопнут!»: ярославцы устроили давку в автобусе до кладбища

Автобусы забиты под завязку

Сегодня с самого утра на Богоявленской площади в Ярославле выстроилась огромная очередь. Сотни человек пытались сесть на автобус до Игнатовского кладбища. Получалось с трудом — мест было меньше, чем желающих.

— Сейчас колёса лопнут! — шутили в очереди.

Кто-то пытался прорваться вперед, но их осаживали.

На кладбища православные сегодня едут навещать усопших на Радоницу.

Автобусы ходят каждые 20 минут

Радоница — день всеобщего общецерковного поминовения усопших. Поминовение установлено, чтобы «после светлого праздника Пасхи разделить с усопшими великую радость воскресения Христова». Именно в этот день принято навещать усопших родственников.

Мэрия в этот день специально пустила дополнительные автобусы:

№ 5 Красная площадь — Осташинское кладбище, № 14 Богоявленская площадь — Игнатовское кладбище;

№ 15 15 МКР — Игнатовское кладбище;

№ 5А Красная площадь — Осташинское кладбище (по улицам Чкалова, Добрынина, Промышленная);

№ 5Б 15 МКР — Осташинское кладбище.

Автобусы ходят каждые 20 минут.