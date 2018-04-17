Ярославцам предложили выбрать логотип для колеса обозрения

Так будет выглядеть 65-метровое колесо

Будущему гигантскому колесу обозрения в Ярославле не хватает деталей. И их предлагают придумать жителям города, а именно: нарисовать логотип для самого высокого в России аттракциона такого вида.

Осталось совсем немного времени, чтобы принять участие. Эскизы дизайна логотипа необходимо отправить до 30 апреля по адресу: Написать письмо . За итоговый вариант будем голосовать всем городом с 1 по 10 мая на портале 76.ru.

— На конкурс принимается не больше трёх логотипов от одного автора либо коллектива авторов, — уточняется в правилах. — Логотипы, представленные на конкурс, не рецензируются и возврату не подлежат. Организатор оставляет за собой право использовать работы участников конкурса в рекламных целях в период проведения конкурса и вносить изменения в логотип, победивший по решению жюри.

Лучший вариант затем напечатают на билетах и сувенирах, будут использовать в продвижении аттракциона.

На прошлой неделе дизайнеры показали, как будет выглядеть ярославское колесо обозрения. Кабинки современного аттракциона оборудуют обогревателями и кондиционерами.

Однако место установки колеса в Ярославле — спорное до сих пор

Согласно опросам, большинство ярославцев хочет, чтобы в городе появился этот аттракцион.