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Ярославцам предложили выбрать логотип для колеса обозрения
17 апреля 2018 07:31
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Будущему гигантскому колесу обозрения в Ярославле не хватает деталей. И их предлагают придумать жителям города, а именно: нарисовать логотип для самого высокого в России аттракциона такого вида.
Осталось совсем немного времени, чтобы принять участие. Эскизы дизайна логотипа необходимо отправить до 30 апреля по адресу: Написать письмо. За итоговый вариант будем голосовать всем городом с 1 по 10 мая на портале 76.ru.
— На конкурс принимается не больше трёх логотипов от одного автора либо коллектива авторов, — уточняется в правилах. — Логотипы, представленные на конкурс, не рецензируются и возврату не подлежат. Организатор оставляет за собой право использовать работы участников конкурса в рекламных целях в период проведения конкурса и вносить изменения в логотип, победивший по решению жюри.
Лучший вариант затем напечатают на билетах и сувенирах, будут использовать в продвижении аттракциона.
На прошлой неделе дизайнеры показали, как будет выглядеть ярославское колесо обозрения. Кабинки современного аттракциона оборудуют обогревателями и кондиционерами.
Колесо обозрения: несмотря на запреты, в Ярославле запустят гигантский золотой аттракцион
Согласно опросам, большинство ярославцев хочет, чтобы в городе появился этот аттракцион.
Фото: ИРСИ, Мэрия Ярославля
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