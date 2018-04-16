В Ярославле эвакуировали вторую поликлинику

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В поликлинике № 2 в воскресенье прошла эвакуация, на улицу вывели весь персонал. Так МЧС провело пожарные учения. Спасатели и медперсонал учреждения отрабатывали эвакуацию и действия при пожаре.
— В ходе занятия медицинский персонал практически отработал действия по эвакуации больных, а пожарные — действия по тушению пожара в учреждении здравоохранения, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Сотрудники МЧС проверили подъездные пути, состояние противопожарной системы и источников воды, соблюдение правил пожарной безопасности.
После трагедии в Кемерово пожарные проверяют крупные торговые центры и проводят учения. В эти выходные отрабатывали эвакуацию из крупного строительного гипермаркета.
Фото: МЧС
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