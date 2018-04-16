«Шинник» вничью сыграл с «Оренбургом»

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Вчера в Ярославле «Шинник» принимал футбольный клуб «Оренбург». Игра прошла на малой арене. За все 90 минут матча болельщики так и не увидели ни одного гола, только четыре жёлтые карточки, которые судьи показали игрокам ярославского футбольного клуба за грубую игру и неспортивное поведение.
По итогам встречи ярославская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ.
Следующий матч сезона чёрно-синие проведут в воскресенье, 22 апреля, в Тамбове против местных футболистов. 18 апреля в Курске «Шинник» померится силами с «Авангардом» в полуфинальном матче Кубка России по футболу. На игру бесплатно повезут два автобуса болельщиков из Ярославля.
Фото: Ярослав Неелов/shinnik.com
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