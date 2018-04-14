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Депутата муниципалитета Ярославля заподозрили в коррупционной схеме
14 апреля 2018 17:52
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Ярославская прокуратура начала проверку в отношении депутата муниципалитета по соблюдению антикоррупционного законодательства. Подозрения проверяющих возникли в отношении Дмитрий Кузьмина — владельца крупнейшего рекламного агентства в Ярославле.
— Установлено, что при рассмотрении проекта решения один из депутатов муниципалитета Ярославля на непостоянной основе, который также является учредителем и директором ряда организаций, занимающихся рекламной деятельностью, нарушил требования антикоррупционного законодательства, — сообщают в прокуратуре Ярославля. — Депутат внес поправку в проект решения, а в дальнейшем принял голосование по вопросу, в котором с учетом его рода деятельности и характера принимаемого решения у него мог быть личный интерес.
Теперь действия депутата будут обсуждать всем муниципалитетом.
— Это была проверка, нам внесли предписание, — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Мы на внутренней комиссии по проверке конфликта интересов рассмотрели её и будем выносить на ближайший муниципалитет.
Напомним, в этом муниципалитете Дмитрий Кузьмин обещал работать с контейнерными площадками, освещением и благоустройством.
Фото: Дмитрий Кузьмин / facebook.com
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