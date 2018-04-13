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Обзор
Афиша 76.ru: будущее театральной России, уроки по акварели и бесплатный итальянский
13 апреля 2018 15:03
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Чем дальше весна — тем больше событий, концертов, открытий и фестивалей приходит в Ярославль. 76.ru собрал интересную афишу на эти выходные.
Рэп-пятница
Уже сегодня можно отлично отдохнуть на презентации нового альбома, начинённого качёвым рэпом, от Bumble Beezy.
Где: бар «Китайский лётчик Джао Да».
Экскурсия с дегустацией кофе
Каждую субботу торгово-развлекательный центр «Аура» устраивает пешеходные экскурсии по Ярославлю. В эти выходные разговор будет о самих ярославцах и особенностях их характера. Заканчивается прогулка дегустацией кофе.
Где: от памятника 1000-летия Ярославлю.
Будущее театральной России
Волковский театр ждёт нас на большом фестивале, который продлится до 22 апреля. В эти выходные нас ждут постановки ярославского театрального института «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру и «Прогулка Темноте» от культурного центра «Хитровка» из Москвы. Фестиваль открывается сегодня постановкой ГИТИСа «По РУСИ» в 18:30.
Где: театр имени Фёдора Волкова.
Уроки акварели
Давно хотели попробовать стать художником? Ну, или хотя бы попытаться изобразить что-то красивое? Пробуйте на уроках по акварели. Лёгкие, словно воздушные цветовые линии, иллюзорная полупрозрачность художественной композиции — вот такой удивительный и даже мистический эффект достигается с помощью использования этой техники.
Где: музей «Мой любимый мишка», улица Почтова, 8.
Говорим по-итальянски
Тяжело ли учить иностранные языки? А вы попробуйте! Этот горячий итальянский разговор — уже в эти выходные можно познакомиться с этим языком и его носителем — гостьей из Италии Вероникой Мальони.
Где: Unicorn — центр европейских языков, улица Трефолева, 20.
Пятничная игротека
Пятница 13-го не покажется такой мистической, если встретиться в весёлой компании и устроить вечер игр. Как раз такой пройдёт сегодня, чтобы поиграть в «Авалон». Присоединяйтесь!
Где: тайм-кафе «Самое время», улица Трефолева, 22.
Фото: Александра Савельева, Китайский летчик Джао Да, ТРЦ Аура / vk.com, Волковский театр , Мой любимый мишка / facebook.com, Unicorn / facebook.com, Тайм кафе "Самое время" / vk.com
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