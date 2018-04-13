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Афиша 76.ru: будущее театральной России, уроки по акварели и бесплатный итальянский

13 апреля 2018 15:03
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афиша, выходные, Ярославль

Чем дальше весна — тем больше событий, концертов, открытий и фестивалей приходит в Ярославль. 76.ru собрал интересную афишу на эти выходные.

Рэп-пятница

Уже сегодня можно отлично отдохнуть на презентации нового альбома, начинённого качёвым рэпом, от Bumble Beezy.

Где: бар «Китайский лётчик Джао Да».
Когда: 13 апреля в 19:00.
Почём: от 700 рублей.


Экскурсия с дегустацией кофе

Каждую субботу торгово-развлекательный центр «Аура» устраивает пешеходные экскурсии по Ярославлю. В эти выходные разговор будет о самих ярославцах и особенностях их характера. Заканчивается прогулка дегустацией кофе.

Где: от памятника 1000-летия Ярославлю.
Когда: 14 апреля в 13:00.
Почём: бесплатно.


Будущее театральной России

Волковский театр ждёт нас на большом фестивале, который продлится до 22 апреля. В эти выходные нас ждут постановки ярославского театрального института «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру и «Прогулка Темноте» от культурного центра «Хитровка» из Москвы. Фестиваль открывается сегодня постановкой ГИТИСа «По РУСИ» в 18:30.

Где: театр имени Фёдора Волкова.
Когда: 13 апреля в 18:30, 14 апреля в 18:00, 15 апреля в 14:00.
Почём: билеты от 100 рублей на сайте театра пока ещё есть на все представления.


Уроки акварели

Давно хотели попробовать стать художником? Ну, или хотя бы попытаться изобразить что-то красивое? Пробуйте на уроках по акварели. Лёгкие, словно воздушные цветовые линии, иллюзорная полупрозрачность художественной композиции — вот такой удивительный и даже мистический эффект достигается с помощью использования этой техники.

Где: музей «Мой любимый мишка», улица Почтова, 8.
Когда: 15 апреля с 13:00.
Почём: 500 рублей.


Говорим по-итальянски

Тяжело ли учить иностранные языки? А вы попробуйте! Этот горячий итальянский разговор — уже в эти выходные можно познакомиться с этим языком и его носителем — гостьей из Италии Вероникой Мальони.

Где: Unicorn — центр европейских языков, улица Трефолева, 20.
Когда: 15 апреля с 9:00 до 18:00 день открытых дверей.
Почём: бесплатно при записи по телефону 59-45-98.


Пятничная игротека

Пятница 13-го не покажется такой мистической, если встретиться в весёлой компании и устроить вечер игр. Как раз такой пройдёт сегодня, чтобы поиграть в «Авалон». Присоединяйтесь!

Где: тайм-кафе «Самое время», улица Трефолева, 22.
Когда: 13 апреля в 19:00.
Почём: вход по тарифу тайм-кафе.


Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Китайский летчик Джао Да, ТРЦ Аура / vk.com, Волковский театр , Мой любимый мишка / facebook.com, Unicorn / facebook.com, Тайм кафе "Самое время" / vk.com
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