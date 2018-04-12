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В Ярославской области женщину оштрафовали за матерную СМС
12 апреля 2018 16:47
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В Тутаеве женщину оштрафовали за то, что она оскорбила мужчину в СМС-переписке. В прокуратуре рассказали, что вражда между ними началась давно. Правда, отказались рассказывать, почему именно. Видимо, оскорбительных слов в адрес друг друга было сказано ни мало. В один прекрасный момент мужчине терпеть надоело. И с очередной злобной эсэмэской мужчина пошёл в прокуратуру.
— Суд назначил 26-летней женщине штраф в размере одной тысячи рублей, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Читайте также: мужчину, обматерившего судью, отправили в психбольницу.
Фото: Анна Лурье
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