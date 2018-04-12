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Полтора миллиона за покровительство: в Ярославле поймали охранника-взяточника из Твери
12 апреля 2018 12:52
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В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника «Ведомственной охраны» из Твери.
Охранное предприятие работало на территории Ярославля. Следователи задержали 47-летнего начальника охраны, заподозрив его во взятках. Удалось установить, что с января 2014 года по май 2017 года он регулярно получал взятки от своих подчинённых. Он получил деньги от 19 человек на общую сумму 1 миллион 429 тысяч рублей.
— Взятки он получал за то, что закрывал глаза на их нарушения, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Уголовное дело направлено в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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Фото: Александра Савельева
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