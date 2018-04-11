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Отдадим половину под мусор из Москвы: насколько ещё хватит полигона «Скоково»
11 апреля 2018 11:00
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Губернатор Ярославской области заявил, что правительство Москвы попросило размещать в нашем регионе столичный мусор. И Дмитрий Миронов не отказал, согласившись предоставить для москвичей 4% от остаточной вместимости полигона «Скоково».
Как удалось узнать 76.ru, остаточная вместимость у полигона едва превышает 10%.
— Полигон основан в 1977 году, его заполняемость обозначена по документам к 2025 году, — рассказал Александр Тарасенков, глава комитета по ЖКХ в Ярославской областной думе. — «Скоково» — фактически единственный безопасный полигон в области, но его история чревата скорым заполнением.
У депутатов после заявления губернатора о московском мусоре возникло много вопросов.
— Было ли обращение от Москвы официальным или это устные договорённости? Как будут расходоваться те 500 миллионов, о которых шла речь? Вопросов много и мы их зададим на комитете, — сказал Александр Тарасенков.
Кстати, сегодня последний день приёма заявок на конкурс по выбору компании, которая станет региональным оператором, управляющим сферой обращения отходов. Контракт разыгрывается на 8,8 лет на 16 миллиардов рублей.
Фото: Александра Савельева
Далее: «Нас не спросили!»: общественники возмутились решением губернатора о ввозе московского мусора
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