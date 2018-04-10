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Ярославский полигон готовится принимать московский мусор
10 апреля 2018 20:36
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выложил у себя на странице в фейсбуке пост про то, что ярославский полигон «Скоково» готов принять московский мусор.
— Правительство Москвы вышло к нам с просьбой о помощи в размещении отходов на полигоне «Скоково» под Ярославлем, — написал Дмитрий Миронов. — Ситуация с утилизацией мусора в столичном регионе очень острая. И мы можем помочь соседям справиться с этой проблемой.
По сообщению губернатора, речь идет о размещении под Ярославлем 200 тысяч тонн в год, но это временно. Правда, что именно временно: объёмы мусора или количество лет, губернатор не уточнил.
— Это всего 4% от остаточной вместимости полигона «Скоково», — написал Дмитрий Миронов. — Прорабатываем с правительством Москвы вопрос о заключении соглашения о взаимодействии в этой сфере. Если такое решение будет принято, то Ярославская область получит 500 миллионов рублей. Эти деньги позволят нам не только укрепить производственный потенциал полигона, но и повысить экологическую безопасность нашей области. В перспективе планируем построить вблизи «Скоково» мусоросортировочный комплекс. Это даст нам возможность значительно сократить объем отходов, размещаемых на полигоне.
В конце губернатор заверил, что решение будет принято совместно с общественностью.
За час пост губернатора собрал больше тридцати комментариев. Ярославцы интересуются, кто именно будет этой общественностью и почему, если суммы контракта хватит на то, чтобы построить возле полигона мусоросортировочный завод, этого нельзя сделать в Москве.
— За эти 500 миллионов они могут построить завод себе и ничего не возить никуда! Человек, написавший от имени губернатора, мне кажется, что-то не договаривает! — прокомментировал пост губернатора Василий Попов.
Депутат областной думы Александр Воробьёв собирает ярославцев на митинг против столичного мусора. Лидер Ярославского отделения КПРФ ради этого даже готов сесть на 15 суток.
Мусорный скандал разгорелся в Ярославле в начале апреля, когда возле «Скоково» сфотографировали очередь из мусоровозов с московскими номерами. Их появление в правительстве области объяснили тем, что в Ярославле работает московская мусорная компания, поэтому и номера у машин соответствующие, а вот мусор они привозят на полигон исключительно ярославский. Озадачившись проблемой, депутаты спросили у губернатора, повезут ли в Ярославль мусор из Москвы, но ответа на него до сегодняшнего дня не получили.
Фото: Правительство Ярославской области
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