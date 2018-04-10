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В Ярославле на Которосли образовалась ледяная воронка
10 апреля 2018 21:54
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В отличие от Волги, которая сбросила лёд буквально за одну ночь, Которосль решила пококетничать. И устроила ледовое шоу — под мостом закрутила воронку.
В этом месте у опор река сужается, движение воды становится сильнее, но дальше ещё стоит лёд. И вода закручивается в бурную воронку.
Что на радость уткам — птицы устроили на льду карусель. Сели на одну из льдин и с удовольствием покатались, чистя пёрышки.
Фото: Лев Белков
Видео: Лев Белков
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