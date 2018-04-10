В Ярославле на Которосли образовалась ледяная воронка

Бесплатный аттракцион

В отличие от Волги, которая сбросила лёд буквально за одну ночь, Которосль решила пококетничать. И устроила ледовое шоу — под мостом закрутила воронку.

В этом месте у опор река сужается, движение воды становится сильнее, но дальше ещё стоит лёд. И вода закручивается в бурную воронку.

Что на радость уткам — птицы устроили на льду карусель. Сели на одну из льдин и с удовольствием покатались, чистя пёрышки.