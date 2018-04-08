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В Рыбинске белая Lada XRAY сбила на пешеходном переходе женщину
8 апреля 2018 19:43
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Сегодня около 15 часов в Рыбинске произошло ДТП — белая Lada XRAY сбила женщину на пешеходном переходе возле дома № 17 по улице Ворошилова.
— Женщина-пешеход получила серьёзные травмы, ей понадобилась помощь врачей, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
А в Ярославле сотрудники ГИБДД ищут водителя легковушки, который сбил человека и уехал с места ДТП.
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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