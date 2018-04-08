В Рыбинске белая Lada XRAY сбила на пешеходном переходе женщину

ДТП произошло в Рыбинске на улице Ворошилова

Сегодня около 15 часов в Рыбинске произошло ДТП — белая Lada XRAY сбила женщину на пешеходном переходе возле дома № 17 по улице Ворошилова.

— Женщина-пешеход получила серьёзные травмы, ей понадобилась помощь врачей, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

А в Ярославле сотрудники ГИБДД ищут водителя легковушки, который сбил человека и уехал с места ДТП.