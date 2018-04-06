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В Ярославле Глеб Панфилов по ночам снимает «Один день Ивана Денисовича»

6 апреля 2018 13:29
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кино, Ярославль, съёмки

В Ярославле снимают экранизацию рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Снимает картину режиссёр Глеб Панфилов. Он уже занимался экранизацией произведений Солженицына. Режиссёр получил «Нику» за сериал «В круге первом», вышедший в 2005 году. А через два года вышел полнометражный фильм по этому же произведению Солженицына «Хранить вечно».

Большую часть новой картины снимут в Москве и Подмосковье.

— В Ярославле съемки продлятся недолго, — рассказал создатель кинокомпании «Ярсинема» Юрий Ваксман. — На Резинотехнике по ночам снимают сцены с осужденными в лагере.

Произведение «Один день Ивана Денисовича» рассказывает об одном дне из жизни советского заключённого крестьянина и фронтовика Ивана Шухова. До этого повесть экранизировал финский режиссер Каспар Вреде. Премьера полнометражного фильма состоялась в Швеции в 1970 году.

Ярославль часто становится съемочной площадкой. Уж больной фактура у нас хорошая для съёмок разных эпох. Одним из последних нашумевших фильмов, снятых в нашем городе, стала картина «Аритмия».

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: kinopoisk.ru
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