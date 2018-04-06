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Смертельное ДТП на трассе М-8: две фуры раздавили «Матиз»
6 апреля 2018 08:27
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Сегодня ночью на трассе М-8 произошло смертельное ДТП. На 285-м километре дороги «Холмогоры» водитель автомобиля «Матиз» не справился с управлением и вылетел на встречку, где лоб в лоб врезался с грузовиком «Ивеко».
В это же время за «Ивеко» ехала другая такая же фура, и она уже впечатала маленький «Матиз». Машину зажало между двумя грузовиками. 31-летний водитель погиб на месте.
— Сейчас движение на трассе реверсивное, по одной обочине. Претензий к дорожным условиям нет. После выяснения всех обстоятельств аварии и освобождения проездной части дороги движение будет восстановлено в полном объёме, — рассказали в Упрдор «Холмогоры».
Ярославская полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Фото: Упрдор "Холмогоры", Упрдор "Холмогоры"
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