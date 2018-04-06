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Город

Владимир Слепцов похвастался пирожками из школьных столовых перед российскими чиновниками

6 апреля 2018 07:29
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выборы, школа, цены, столовая, Ярославль, пирожки

В Ярославль приехала делегация из Союза городов Центра и Северо-Запада России. Эта коалиция существует почти 30 лет и объединяет 26 городов. Ежегодно они собираются для обмена опытом развития городов и областей. Накануне Владимир Слепцов хвастался перед делегациями, как кормят в школьных столовых наших учеников.

Он показал им пирожки и булочки, которые, по мнению Слепцова, предлагают в каждой школе. Примечательно, что продавались они на съезде делегаций практически по такой же цене, как на выборах. Самые дешёвые пирожки стоили шесть рублей. Мэрия Ярославля утверждает: в каждой столовой такие цены.

— Участники делегации Союза городов Центра и Севера-Запада России оценили работу департамента образования в части организации питания в школах по программе единого меню. Будем рады, если наш опыт станет полезен коллегам, — сказал Владимир Слепцов.

Видимо, наевшись дешёвых пирожков, участники делегации единогласно присвоили статус вице-президента Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Мэрия Ярославля
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