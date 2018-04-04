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Проблема
Смотри не вляпайся: куда денутся собачьи кучки с улиц Ярославля
4 апреля 2018 13:13
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Спор между любителями собак и ненавистниками их экскрементов будет решён. Символично, что именно в год Собаки мэрия Ярославля наконец поставила задачу решить собачий вопрос. Ну в самом деле: некультурно. Поэтому-то весна у нас такая и получается: не цветочно-зелёная, а грязно-коричневая.
«Вот в Европе люди культурные! Они за своими собачками убирают всё в пакетики», — кивают на Запад ярославцы, которым надоело перепрыгивать через кучки.
Видимо, Владимиру Слепцову тоже надоело. Он даже выложил у себя на страничке ролик, где молодой человек вляпывается в собачий сюрприз.
И поручил главам администраций вместе с жителями районов решить, где можно гулять собакам, и соорудить для них специальные площадки. То есть не площадки, а диспансеры, которые будут отличаться от привычных нам площадок для выгула. Там будут урны и специальные пакетики для собачьих испражнений. На этой неделе в администрациях проходят встречи глав районов с жителями города.
— С горожанами обсудят вопрос, где лучше построить такие диспансеры, и сколько их потребуется. Скорее всего, их будет несколько в каждом районе. В местах, где массово гуляют собаки, например, аллея вдоль дороги, тоже планируем поставить диспансеры, — сказали в мэрии Ярославля.
Неужели это поможет? Ведь каждый год собачники и их противники с наступлением весны сцепляются друг с другом, как псы бойцовских пород. Одни кричат: уберите за псом! Другие говорят: сначала уберите бутылки! Бутылки не разлагаются!
— Я очень хорошо понимаю недовольных людей, которые говорят — убирайте за своей собакой! Собачники также от этого страдают, отмывая потом в тазике собачьи лапы и сдерживая рвотные позывы. Я согласна — убирать надо, особенно, когда собачка «присела» на тротуар. Но во что? В пластиковые пакеты? Вот это совсем неправильно — экскрементов на улицах станет меньше, но вы только представьте, сколько сотен лет будет разлагаться этот пакет с какашкой внутри на свалке. И как будут задыхаться лет через пять в городах, окруженных свалками, ваши дети. В Ярославле не найти правильных пакетов для уборки за собакой, поэтому я использую либо бумажные пакетики для бутербродов, либо заказываю биоразлагаемые пакеты. Эту проблему можно решить только цивилизованным способом — поставить везде специальные урны для сбора таких отходов, завезти, наконец, в зоомагазины правильную тару для уборки за собачкой или начать уже самим производить, — считает Инга Сафронова, владелица пса Ганса.
На встречу с администрацией придёт и председатель ярославского клуба собаководов Алексей Поляков. Для него это тоже вопрос болезненный. Но, как считает Алексей, две-три площадки на район никак не решат эту проблему.
— Кому-то до этих площадок идти нужно будет десять километров. Да за это время собачка уже 20 раз покакает и пописает. Нужно сделать, как в Европе: везде наставить специальные урны с пакетами для экскрементов. Везде, в каждом дворе по несколько штук. А у нас даже бутылку выкинуть некуда, я уж не говорю про собачьи какашки. Ну возьму я с собой пакет и что? Мне три квартала идти с какашками в поисках урны? Нужно, чтобы всё было оборудовано. Нужно менять наш менталитет, приучать людей убирать за животными. Ввести штрафы. Приучили же пристёгиваться ремнём безопасности. А раньше мы и не слышали об этом. Зато, как рублём стали наказывать, подействовало, — считает Алексей Поляков.
Вопрос, когда появятся диспансеры, в мэрии пообещали решить за месяц. За это время пройдут все встречи в администрациях города. Власти также планируют подключить к делу кинологов и экологов.
Фото: Александра Савельева
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