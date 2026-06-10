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Город В Ярославле за рубль продадут здание в центре популярного парка

В Ярославле за рубль продадут здание в центре популярного парка

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В Ярославле разрушенный памятник хотят продать за один рубль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле разрушенный памятник хотят продать за один рубль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле разрушенный памятник хотят продать за один рубль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на торги выставят здание-памятник «Дом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых, летняя дача управляющего директора фабрики», который находится в Петропавловском парке.

Правда, зданием его назвать сложно — от него остались полуразрушенные стены.

Продажу здания в 2026–2028 годах поддержали депутаты на комиссии муниципалитета по экономике и развитию города 10 июня.

Здание было построено XVIII веке при создании Ярославской большой мануфактуры. Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Ранее находилось в федеральной собственности, а в 2024 году вместе со всем Петропавловским парком было передано Ярославлю.

«Объект будет выставлен на конкурс с ценой один рубль», — сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля Денис Пуговишников.

Предполагается, что купивший его инвестор, вложит немалую сумму в восстановление объекта и приспособление его для современного использования.

Напомним, осенью 2025 года Петропавловский парк дождался благоустройства. Здесь появились большая смотровая площадка и зоны отдыха, обустроили пешеходные дорожки, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения.

Благоустройство парка проводилось за счет средств из федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году за обновление парка проголосовали около 32 тысяч жителей города.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Продажа Дом-памятник Петропавловский парк
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"Предполагается, что купивший его инвестор, вложит немалую сумму в восстановление объекта и приспособление его для современного использования." Иногда устаю смеяться. Необходима пауза.
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