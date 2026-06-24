Медсестра из Ярославля выиграла миллион рублей в лотерее. Как ей это удалось

Медсестра-анестезист из Ярославля Екатерина Дубовцева выиграла в лотерею миллион рублей. Билетик с моментальным выигрышем она купила по просьбе сына, он и получит куш.
Как рассказали 24 июня в пресс-службе «Столото», сын Екатерины сейчас проходит срочную службу. В свой день рождения парень попросил маму купить лотерейный билет и проверить удачу. К слову, ему исполнилось 20 лет.
«Вообще я считала себя невезучей и очень редко покупала лотерейные билеты. А сын — наоборот, очень любит „моменталки“ и в них ему часто везет. Защитный слой на приобретенном билете я стерла дома во время видеозвонка сыну. <…> Он очень обрадовался такому подарку ко дню рождения», — рассказала победительница.
Выигранные деньги молодой человек получит по возвращению из армии. По образованию парень — слесарь-ремонтник большегрузных машин, ранее работал на железной дороге.
С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. В случае выигрыша придется заплатить налог — 13%. А если он превысит пять миллионов рублей — 15%.