Медсестра из Ярославля выиграла миллион рублей в лотерее. Как ей это удалось

Медсестра из Ярославля выиграла миллион рублей в лотерею Источник: Пресс-служба «Столото»

Медсестра-анестезист из Ярославля Екатерина Дубовцева выиграла в лотерею миллион рублей. Билетик с моментальным выигрышем она купила по просьбе сына, он и получит куш.

Как рассказали 24 июня в пресс-службе «Столото», сын Екатерины сейчас проходит срочную службу. В свой день рождения парень попросил маму купить лотерейный билет и проверить удачу. К слову, ему исполнилось 20 лет.

«Вообще я считала себя невезучей и очень редко покупала лотерейные билеты. А сын — наоборот, очень любит „моменталки“ и в них ему часто везет. Защитный слой на приобретенном билете я стерла дома во время видеозвонка сыну. <…> Он очень обрадовался такому подарку ко дню рождения», — рассказала победительница.

Выигранные деньги молодой человек получит по возвращению из армии. По образованию парень — слесарь-ремонтник большегрузных машин, ранее работал на железной дороге.