Вместится 365 семей: в Ярославле построят новую многоэтажку — где

В Ярославле построят новый многоквартирный дом. План застройки во Фрунзенском районе на улице Летной одобрили в инспекции государственного строительного надзора Ярославской области.

Там и показали эскиз железобетонной высотки Y-образной формы с четырьмя секциями. В доме будет от 12 до 14 этажей. В каждой части здания установят лифты.

«В доме предусмотрено 365 квартир, каждая из которых будет оборудована всеми необходимыми помещениями для комфортного проживания: кухней, прихожей, санузлом и жилыми комнатами», — рассказали в инспекции.

Сообщается, что застройщиком здания выступит ООО СЗ «Имена-2». На территории многоэтажки планируется установить спортивные зоны, пешеходные дорожки и места для отдыха.

Специализированный застройщик ООО «Имена-2» был зарегистрирован в октябре 2025 года. Компания занимается строительством зданий и сооружений. Учредительство организации делят между собой Евгений Джиров (40%), Владимир Потапов (40%) и Климентий Джиров (20%).

Сейчас ООО «Имена-2» числится как микропредприятие. Так как компания новая, отчетов о ее выручке и чистой прибыли за год пока нет.