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Город Вместится 365 семей: в Ярославле построят новую многоэтажку — где

Вместится 365 семей: в Ярославле построят новую многоэтажку — где

Показываем, как она будет выглядеть

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В Ярославле построят новый многоквартирный дом | Источник: Инспекция государственного надзорного строительства / vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле построят новый многоквартирный дом | Источник: Инспекция государственного надзорного строительства / vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле построят новый многоквартирный дом

Источник:

Инспекция государственного надзорного строительства / vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле построят новый многоквартирный дом. План застройки во Фрунзенском районе на улице Летной одобрили в инспекции государственного строительного надзора Ярославской области.

Там и показали эскиз железобетонной высотки Y-образной формы с четырьмя секциями. В доме будет от 12 до 14 этажей. В каждой части здания установят лифты.

«В доме предусмотрено 365 квартир, каждая из которых будет оборудована всеми необходимыми помещениями для комфортного проживания: кухней, прихожей, санузлом и жилыми комнатами», — рассказали в инспекции.

В инспекции одобрили строительство многоэтажки | Источник: Инспекция государственного надзорного строительства / vk.comВ инспекции одобрили строительство многоэтажки | Источник: Инспекция государственного надзорного строительства / vk.com

В инспекции одобрили строительство многоэтажки

Источник:

Инспекция государственного надзорного строительства / vk.com

Сообщается, что застройщиком здания выступит ООО СЗ «Имена-2». На территории многоэтажки планируется установить спортивные зоны, пешеходные дорожки и места для отдыха.

Специализированный застройщик ООО «Имена-2» был зарегистрирован в октябре 2025 года. Компания занимается строительством зданий и сооружений. Учредительство организации делят между собой Евгений Джиров (40%), Владимир Потапов (40%) и Климентий Джиров (20%).

Сейчас ООО «Имена-2» числится как микропредприятие. Так как компания новая, отчетов о ее выручке и чистой прибыли за год пока нет.

Ранее мы рассказывали о планах масштабной застройки поселка завода № 50. Ради 18-этажек планируют снести восемь жилых домов.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Многоэтажка Строительство Квартира Эскиз Фрунзенский район
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Комментарии
5
Гость
18 минут
Сданные продать не могут - новые клепают.... 50% сданного жилья в Ярославле не распродано. Спрос снижается, население уменьшается..... Для кого строят? Для мамкиных инвесторов из МСК, что в регионы полезли скупать недвижимость? Так их сюрприз ждет в 2028-2029годах)))))
Гость
9 минут
В такую маленькую коробочку сразу 365 семей - не верю.
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Гость
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