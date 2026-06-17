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Город Обрушится стихия: ярославцев экстренно предупредили о грозе с ливнем и градом

Обрушится стихия: ярославцев экстренно предупредили о грозе с ливнем и градом

Когда ждать ненастья

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В Ярославской области экстренно предупредили о непогоде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославской области экстренно предупредили о непогоде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области экстренно предупредили о непогоде

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Жителей Ярославской области экстренно предупредили о непогоде. По прогнозу стихия должна разбушеваться вечером 17 июня, ненастье задержится на сутки.

По информации РСЧС, ярославцев ждет гроза с усилением ветра порывами 12-17 метров в секунду. Также возможны ливни и град.

«В связи с неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водители, соблюдайте скоростной режим», — посоветовали в единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС.

В областном МЧС допускают возникновение различных происшествий, в том числе:

  • повреждений и обрывов линий связи и электропередач;

  • сбоя в работе коммунальных систем;

  • сбоя всех видов транспорта;

  • обрушения аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев;

  • травмирование людей;

  • возникновения пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики;

  • ухудшения условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

В случае экстренных ситуаций звоните в 112.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Экстренное предупреждение РСЧС Гроза Ливень Град
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Комментарии
3
Гость
49 минут
Град тоже черным будет? Вот народ в соцсетях (которые еще не заблокировали) порезвится...
Гость
49 минут
Чего нас градом пугать, у нас тут дожди из нефти!
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Гость
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