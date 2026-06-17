Обрушится стихия: ярославцев экстренно предупредили о грозе с ливнем и градом

В Ярославской области экстренно предупредили о непогоде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жителей Ярославской области экстренно предупредили о непогоде. По прогнозу стихия должна разбушеваться вечером 17 июня, ненастье задержится на сутки.

По информации РСЧС, ярославцев ждет гроза с усилением ветра порывами 12-17 метров в секунду. Также возможны ливни и град.

«В связи с неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водители, соблюдайте скоростной режим», — посоветовали в единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС.

В областном МЧС допускают возникновение различных происшествий, в том числе:

повреждений и обрывов линий связи и электропередач;

сбоя в работе коммунальных систем;

сбоя всех видов транспорта;

обрушения аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев;

травмирование людей;

возникновения пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики;

ухудшения условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

В случае экстренных ситуаций звоните в 112.