В Ярославле у собственника хотят отобрать здание Главпочтамта

Областная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) хочет отобрать у частной компании здание Главпочтамта в центре Ярославля. Об этом говорится в карточке дела, опубликованной в Арбитражном суде Ярославской области 9 июня 2026 года.

Служба охраны объектов культурного наследия требует изъять у петербургской компании ООО «Юнион апарт» здание Главпочтамта на улице Комсомольской, 22. Речь идет о трехэтажном доме площадью 5,8 тыс. кв. м, известном как доходный дом Пастуховых. Вместе со зданием власти хотят изъять и земельный участок площадью 3,2 тыс. кв. м, на котором оно расположено.

«Изъять объект недвижимости с последующей продажей указанного имущества с публичных торгов в установленном законом порядке», — говорится в документах.

По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2025 года компания заработала 120,4 млн рублей, выйдя в плюс на 73,8 млн.

ООО «Юнион Апарт» — петербургская компания, зарегистрированная в 2017 году. Гендиректором выступает Константин Пижурин. Основная сфера деятельности фирмы — аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом.

Вот так выглядел Главпочтамт на Богоявленской площади в 1960 году

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил заявление государственной службы охраны объектов культурного наследия региона и запретил собственнику здания на улице Комсомольской совершать с ним сделки. Такое решение принято для сохранения имущества на время рассмотрения спора.

Дом был построен в 1848 году по заказу ярославского купца и промышленника Николая Петровича Пастухова. В то время здание стало одним из крупнейших в городе и занимало целый квартал.

Первоначально дом использовался как многофункциональное доходное здание. На первом этаже располагались магазины и торговые лавки, на втором и третьем этажах — гостиничные номера и квартиры. Кроме того, здесь размещались склады, винные погреба и различные мастерские.

В конце XIX — начале XX века здание приобрело важное общественное значение. В разные годы здесь работали гимназия Корсунской, бесплатная библиотека-читальня, а также гостиница, в которой останавливались известные гости города.

После революции здание использовалось для нужд советских учреждений, а позднее стало известно как городской Главпочтамт, который располагается здесь и сегодня.

По данным публичной кадастровой карты стоимость здания оценивается в 17 млн 29 тысяч 509 рублей.