НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 754мм 51%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,91
EUR 82,97
Выгнали с ЕГЭ
Афиша на выходные
Где отдохнуть этим летом
Убрали регистратуры
Как следить за своим самочувствием
Дело против следователя
Сурин поедет в США
История успеха Мирона Проворова
Изнанка «Премии Муз-ТВ»
Город В Ярославле у собственника хотят отобрать здание Главпочтамта

В Ярославле у собственника хотят отобрать здание Главпочтамта

Речь идет о доме на улице Комсомольская, 22

277
Через суд хотят отобрать здание в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез суд хотят отобрать здание в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через суд хотят отобрать здание в центре Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Областная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) хочет отобрать у частной компании здание Главпочтамта в центре Ярославля. Об этом говорится в карточке дела, опубликованной в Арбитражном суде Ярославской области 9 июня 2026 года.

Служба охраны объектов культурного наследия требует изъять у петербургской компании ООО «Юнион апарт» здание Главпочтамта на улице Комсомольской, 22. Речь идет о трехэтажном доме площадью 5,8 тыс. кв. м, известном как доходный дом Пастуховых. Вместе со зданием власти хотят изъять и земельный участок площадью 3,2 тыс. кв. м, на котором оно расположено.

«Изъять объект недвижимости с последующей продажей указанного имущества с публичных торгов в установленном законом порядке», — говорится в документах.

ООО «Юнион Апарт» — петербургская компания, зарегистрированная в 2017 году. Гендиректором выступает Константин Пижурин. Основная сфера деятельности фирмы — аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом.

По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2025 года компания заработала 120,4 млн рублей, выйдя в плюс на 73,8 млн.

Вот так выглядел Главпочтамт на Богоявленской площади в 1960 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Вот так выглядел Главпочтамт на Богоявленской площади в 1960 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вот так выглядел Главпочтамт на Богоявленской площади в 1960 году

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил заявление государственной службы охраны объектов культурного наследия региона и запретил собственнику здания на улице Комсомольской совершать с ним сделки. Такое решение принято для сохранения имущества на время рассмотрения спора.

Предварительное судебное заседание назначено на 22 июля 2026 года.

Дом был построен в 1848 году по заказу ярославского купца и промышленника Николая Петровича Пастухова. В то время здание стало одним из крупнейших в городе и занимало целый квартал.

Первоначально дом использовался как многофункциональное доходное здание. На первом этаже располагались магазины и торговые лавки, на втором и третьем этажах — гостиничные номера и квартиры. Кроме того, здесь размещались склады, винные погреба и различные мастерские.

В конце XIX — начале XX века здание приобрело важное общественное значение. В разные годы здесь работали гимназия Корсунской, бесплатная библиотека-читальня, а также гостиница, в которой останавливались известные гости города.

После революции здание использовалось для нужд советских учреждений, а позднее стало известно как городской Главпочтамт, который располагается здесь и сегодня.

По данным публичной кадастровой карты стоимость здания оценивается в 17 млн 29 тысяч 509 рублей.

Примечательно, что часть здания Главпочтамта выставляли на торги в 2025 году — тогда в частные руки предлагали строение на второй линии Комсомольской улицы.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Суд Главпочтамт Историческое здание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
39 минут
И изымут, же..
Гость
29 минут
Китайцы или арабы купят у них не отберут
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Бразды пушистые» как котики. Филолог — о том, как заинтересовать ребенка чтением и научить его понимать Пушкина
Екатерина Николаева
Автор мнения
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Рекомендуем