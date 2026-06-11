«Намолчали» на 18% годовых: кто лучше управляет пенсиями россиян — государство или частники

Еще два года назад ситуация была другой. Чего ждать дальше? Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В I квартале 2026 года государственная корпорация «ВЭБ» заработала для «молчунов» — тех, кто оставил свои пенсионные накопления под управлением государства, — 18,4% годовых. При этом средний результат негосударственных пенсионных фондов — 13,1%. Можно ли из этого сделать вывод, что государство управляет пенсиями эффективнее частных фондов? Разбирались наши коллеги из «Фонтанки».

Что такое пенсионные накопления и у кого они сохранились

Пенсионные накопления — это часть старой накопительной системы, когда работодатели перечисляли часть страховых взносов не только на текущие выплаты пенсионерам, но и на личный накопительный счет человека. После 2014 года формирование новых накоплений фактически заморозили, но уже накопленные деньги остались и продолжают инвестироваться.

При этом накопительная часть пенсии есть не у всех. В основном у тех, кто работал официально до 2014 года, и у ряда других категорий граждан. Подробную информацию о категориях граждан с накопительной частью пенсии можно найти на сайте Социального фонда.

Чем пенсионные накопления отличаются от пенсионных резервов

Пенсионные накопления не стоит путать с пенсионными резервами. Резервы — это деньги добровольных пенсионных программ. Например, когда человек сам откладывает на пенсию через негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или работодатель делает за него дополнительные взносы. Сейчас сюда же относятся многие средства в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), запущенной в 2024 году.

Главное отличие в том, что к пенсионным накоплениям относятся деньги из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), к резервам — деньги из системы добровольного пенсионного обеспечения. И то и другое не имеет отношения к привычной страховой пенсии, которую выплачивают по старости. Страховая часть пенсии никуда не инвестируется. Она формируется и увеличивается иначе.

В чем разница НПФ и ВЭБ

Негосударственные пенсионные фонды — это официально аккредитованные организации, которые могут работать с пенсионными накоплениями и резервами россиян, инвестировать их, тем самым приумножая.

По данным на июнь 2026 года, 24 таких организации участвуют в системе гарантирования прав застрахованных лиц в обязательном пенсионном страховании (СГПН). Посмотреть их список можно на сайте Агентства по страхованию вкладов. Если пенсионные накопления человека были инвестированы с убытком, он всё равно получит полагающиеся ему средства за счет этой системы. Также она обеспечивает сохранность денег граждан в случае банкротства НПФ или отзыва у него лицензии.

Будущий пенсионер может перевести накопительную часть своей пенсии в НПФ, заключив договор с любым подходящим ему фондом. Многие так и сделали, но часть россиян не воспользовалась этим правом и оставила свои накопления в Социальном фонде (бывший Пенсионный фонд РФ). Таких людей принято называть «молчунами» — в 2025 году их количество оценивалось примерно в 39 миллионов человек.

Деньгами «молчунов» управляет государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» и еще несколько частных компаний, с которыми Соцфонд заключил договоры. По данным на май 2026 года, таких частных УК всего 10, их список можно посмотреть здесь (нужно скачать файл). Совокупно они предлагают гражданам 13 инвестиционных портфелей. Человек может сменить УК и выбрать другой портфель.

Куда ВЭБ инвестирует пенсионные накопления россиян

Важно, что ВЭБ.РФ управляет только пенсионными накоплениями граждан. В отличие от НПФ, формирующиеся из добровольных отчислений резервы ему недоступны. В арсенале госкомпании два инвестиционных портфеля: расширенный и портфель государственных ценных бумаг.

В первый входят :

государственные ценные бумаги;

облигации, гарантированные государством и обладающие высоким рейтингом надежности;

банковские депозиты в рублях и валюте;

ценные бумаги с ипотечным покрытием;

ценные бумаги международных финансовых организаций.

Во второй — только государственные ценные бумаги, включая облигации (ОФЗ). Основная доля средств (95%) находится в расширенном портфеле.

Сколько заработал ВЭБ на управлении пенсионными накоплениями

По итогам I квартала 2026 года ВЭБ.РФ заработал для будущих пенсионеров 125 млрд рублей. Из них 123,5 млрд по расширенному портфелю и 2,1 — по портфелю государственных ценных бумаг. Доходность по ним составила 18,4% и 16,4% соответственно.

Сумма активов в расширенном портфеле госкомпании составляет 2,9 трлн рублей, а всего ВЭБ.РФ работает со средствами 36 млн человек, выбравших этот портфель. В конце марта 2026 года под управление госкорпорации также поступили деньги, которыми раньше распоряжалась частная УК «Открытие».

Доходность НПФ и ВЭБ: кто показал лучший результат

Совокупный портфель пенсионных средств на конец марта составил 9,7 трлн рублей, следует из обзора Банка России. Худшую динамику в первом квартале 2026 года показали накопления, управляемые НПФ. Они снизились на 91,6 млрд рублей, до 3,6 трлн. Это произошло из-за того, что люди переводили свои деньги в качестве единовременных взносов для участия в программе долгосрочных сбережений. 143,7 млрд рублей были перечислены из средств, хранящихся в НПФ, 57,3 млрд — из денег в Соцфонде.

Средневзвешенная доходность портфелей НПФ в январе — марте снизилась: на инвестировании пенсионных накоплений фонды заработали 13,1% годовых, а на вложении пенсионных резервов — 13,9%.

В то же время доходность инвестирования портфелей Соцфонда (под управлением ВЭБ и УК) оказалась больше. По расширенному портфелю она составила 18,4% годовых, по портфелю госбумаг — 16,4%.

При этом некоторые фонды всё же показали более высокую доходность, чем ВЭБ, но регулятор в своем обзоре не раскрывает их названия. По расширенному портфелю государственную управляющую компанию обогнали 3 НПФ, по портфелю госбумаг — 7 НПФ.

Всегда ли ВЭБ инвестирует пенсии эффективнее частных фондов

Последние годы ВЭБ действительно показывал более высокую доходность по своим портфелям, чем большинство НПФ, но так было не всегда, и на это есть объективные причины.

Например, по итогам III квартала 2024 года доходность инвестирования накоплений ВЭБ по расширенному портфелю составила 5,9% годовых. Это был седьмой квартал подряд, когда показатель был ниже среднего результата НПФ по такому же портфелю. Доходность инвестирования по портфелю госбумаг тогда фиксировалась на уровне 6,24%. На тот момент показатель уже второй квартал держался на уровне выше аналогичного у НПФ.

«Более высокую доходность, чем доходность инвестирования ПН (пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию. — Прим. ред.) государственной управляющей компании СФР, по расширенному портфелю показали 21 из 25 НПФ, по портфелю государственных ценных бумаг — 18 НПФ», — сообщал ЦБ.

То есть почти два года назад доходность инвестиций ВЭБа была ниже большинства НПФ. Пять крупнейших фондов по величине накоплений тогда находились на низком уровне (5,4–9,7%), а лидеры по объему пенсионных резервов показывали огромный разброс — от 1,9% до 9,9%.

Почему ВЭБ сейчас обгоняет большинство НПФ

Эксперты объясняют это спецификой инвестиционного портфеля госкомпании.

Государственная управляющая компания традиционно делает ставку на ОФЗ и другие надежные облигации, которые стали одним из главных бенефициаров периода высоких процентных ставок. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Поэтому результат в 18,4% годовых по итогам I квартала 2026 года против 13,1% в среднем по НПФ во многом отражает текущую рыночную конъюнктуру, а не постоянное превосходство ВЭБа над частными фондами, отмечает он.

Исторически отдельные НПФ регулярно обгоняли ВЭБ, особенно в периоды роста рынка акций и снижения ставок. Например, в 2022–2023 годах доходность инвестирования пенсионных накоплений у ВЭБ.РФ отстала от роста средней доходности по другим НПФ и оказалась ниже инфляции.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова напоминает, что в 2025 году самыми доходными вложениями оказались инвестиции в рублевые депозиты и государственные ценные бумаги, а многие инвесторы, которые вкладывали деньги даже в высоконадежные акции, понесли убытки. Самый яркий пример — акции нефтяных компаний, которые подешевели из-за низких цен на нефть, санкций и в целом неблагоприятной ситуации на мировых рынках.

У ВЭБ.РФ действительно консервативная стратегия инвестирования, и она позволила заработать высокую доходность в период высоких процентных ставок, но так бывает не всегда. По мере снижения процентных ставок вложения в государственные бумаги будут менее доходными, зато более доходными могут стать вложения в акции, в том числе нефтяных компаний — по причине высокого роста цен на нефть. Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global

Что выгоднее: оставаться «молчуном» или выбирать НПФ

Вывод о том, что всегда выгоднее оставаться «молчуном» и не переводить деньги из СФР в НПФ, разбивается об изменчивость ситуации на рынке.

«ВЭБ сегодня выглядит сильнее благодаря консервативной стратегии и высоким ставкам, но пенсионные накопления инвестируются на десятилетия. Если цикл ставок развернется вниз, преимущество могут получить НПФ с более диверсифицированными портфелями», — объясняет Ярослав Кабаков.

Поэтому он советует сравнивать результат ВЭБа не со средним по рынку, а с ведущими фондами, которые способны обеспечить более высокую доходность на длинном горизонте.

«Сейчас ВЭБ выигрывает по надежности и результатам, но это не означает, что такая ситуация сохранится навсегда», — добавляет он.

Стратегия госкомпании предполагает широкую диверсификацию, что позволяет минимизировать риски клиентов, отмечают в Freedom Finance Global. В 2026 году доходность портфеля государственных ценных бумаг ВЭБ.РФ может снизиться по мере снижения ключевой ставки, а доходность расширенного — вырасти, считают там.