Как на Камчатке: нейросеть показала Ярославль после мощного циклона

Вместе с нейросетью фантазируем, как бы выглядел Ярославль после бушующего циклона Источник: Артем Бауман / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

В этом году зима в России выдалась очень контрастной. Еще в начале сезона в разных регионах царила плюсовая температура, в Нижнем Новгороде даже цвели цветы. Затем на Центральную Россию обрушились дожди. Январь всё же принес обильные снегопады и заморозки, причем по всей стране.

Особенно в этом году досталось Камчатке, которую завалило экстремальным количеством снега. Как рассказывал один из жителей, в регионе на несколько дней отменяли общественный транспорт, работников переводили на удаленку, торговые центры закрывали.

Редакция 76.RU с помощью нейросети представила, как выглядел бы Ярославль, если бы на него обрушился такой же мощный циклон.

Общественный транспорт пользовался бы небывалой популярностью, поскольку многие просто не смогли бы откапать из сугробов свои автомобили Источник: Артем Бауман / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Все площади покрыты непроходимым снегом, прогулки по улице ограничиваются походами из пункта «А» в пункт «Б» Источник: Артем Бауман / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Даже после небольшого снегопада переходы улиц ощущаются испытанием Источник: Артем Бауман / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Жители первых этажей могут полюбоваться из окна только сугробами Источник: Артем Бауман / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Стрелку можно узнать только по выглядывающей из сугробов вершине стелы Источник: Артем Бауман / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Улица Кирова стала исключительно пешеходной, магазины и рестораны откроются, только когда растает снег Источник: Артем Бауман / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

От платных парковок остались только дорожные знаки, на автомобиле всё равно нигде не проехать Источник: Артем Бауман / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Крытые пешеходные переходы в такую погоду сильно облегчают передвижение, хотя бы малую часть пути ноги отдохнут от перешагивания сугробов Источник: Артем Бауман / 76.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Климатологи объясняют, что зимы в целом становятся теплее. На изменение климата влияют солнечная и вулканическая активность, а также концентрация парниковых газов в атмосфере и ряд других факторов.

«Их совместное воздействие приводит к устойчивому росту зимних температур, который особенно заметен в последние 20 лет и происходит с высокой скоростью», — рассказал климатолог Владимир Клименко.