Как на Камчатке: нейросеть показала Ярославль после мощного циклона

В этом году зима в России выдалась очень контрастной. Еще в начале сезона в разных регионах царила плюсовая температура, в Нижнем Новгороде даже цвели цветы. Затем на Центральную Россию обрушились дожди. Январь всё же принес обильные снегопады и заморозки, причем по всей стране.
Особенно в этом году досталось Камчатке, которую завалило экстремальным количеством снега. Как рассказывал один из жителей, в регионе на несколько дней отменяли общественный транспорт, работников переводили на удаленку, торговые центры закрывали.
Редакция 76.RU с помощью нейросети представила, как выглядел бы Ярославль, если бы на него обрушился такой же мощный циклон.
Климатологи объясняют, что зимы в целом становятся теплее. На изменение климата влияют солнечная и вулканическая активность, а также концентрация парниковых газов в атмосфере и ряд других факторов.
«Их совместное воздействие приводит к устойчивому росту зимних температур, который особенно заметен в последние 20 лет и происходит с высокой скоростью», — рассказал климатолог Владимир Клименко.