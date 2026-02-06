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Зима Зима в этом году снежная и морозная. Неужели глобальное потепление отступило? Ответ климатолога

Зима в этом году снежная и морозная. Неужели глобальное потепление отступило? Ответ климатолога

Владимир Клименко объяснил динамику колебания погоды

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Климатолог отметил, что, хотя 2026 год начался с морозов, такую погоду нельзя назвать аномальной | Источник: Артем Бауман / 76.RUКлиматолог отметил, что, хотя 2026 год начался с морозов, такую погоду нельзя назвать аномальной | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Климатолог отметил, что, хотя 2026 год начался с морозов, такую погоду нельзя назвать аномальной

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В последние годы климат во всем мире меняется. Лето в южных регионах становится еще жарче, а зимы в северных частях планеты — теплее. Как ранее в интервью 76.RU объяснил климатолог Владимир Клименко, на это явление влияет глобальное потепление.

Глобальное потепление — это повышение температуры приземного слоя воздуха над сушей и океаном. Подробнее о причинах глобального потепления можно прочитать тут.

Зимы 2019/2020 и 2024/2025 годов вошли в число самых теплых в Центральной России за последние 30 лет. Они были малоснежными и теплее климатической нормы. Обсуждалось, что в России больше не будет морозов и обильных снегопадов, которые наблюдались раньше.

Однако, к удивлению многих, в декабре 2025-го и января 2026-го выпало большое количество осадков, а в январе экстремальным количеством снега завалило Камчатку, Урал, Сибирь, Нижний Новгород и многие центральные регионы России. Неужели глобальное потепление отступило? На этот вопрос ответил климатолог Владимир Клименко, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН.

«Климат — это стохастическое явление. Зимы в целом становятся теплее, однако это потепление не происходит равномерно из года в год. На изменение климата влияет совокупность факторов, среди которых солнечная и вулканическая активность, а также концентрация парниковых газов в атмосфере. Их совместное воздействие приводит к устойчивому росту зимних температур, который особенно заметен в последние 20 лет и происходит с высокой скоростью», — объяснил ученый.

Стохастическое явление — это явление, ход и результат которого носят случайный, вероятностный характер и не могут быть точно предсказаны заранее, даже если известны все условия. Его можно описывать только с помощью вероятностей и статистики.

По словам Клименко, на фоне общего тренда на потепление могут возникать случайные колебания погоды.

«Когда такое отклонение происходит в положительную сторону, возникает аномально теплая зима, как в 2020 году. Когда в противоположную — как сейчас. Это не меняет общего характера явления, поскольку нынешняя зима все равно остается выше климатической нормы, просто она менее теплая, чем предыдущая», — подытожил климатолог.

Ждать ли половодья

Напомним, что в 2025 году из-за малоснежной зимы возникла проблема с обмелением Волги. Из-за маловодья задержали запуск «Метеора» между Ярославлем и Нижним Новгородом. В регионах корректировали маршруты круизов. Ученые в январе 2026 году сделали замеры, чтобы спрогнозировать, будет ли половодье в 2026 году из-за обильных снегопадов.

«Максимальный уровень воды рек за период весеннего половодья на всей территории деятельности ФГБУ „Центральное УГМС“ ожидается выше нормы. Исключением будут реки, протекающие на территории Тверской, Ярославской и Костромской областей, где отметки максимального уровня воды весеннего половодья будут близки к норме или превысят ее до 1,5 м», — сообщили в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз составляется на основе данных снегомерной съемки, проведенной в январе 2026 года, а также измерений глубины промерзания почвы и уровня предзимнего увлажнения речных бассейнов.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Глобальное потепление Климатолог Прогноз погоды
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Комментарии
15
Гость
20 марта, 11:21
Езжайте к нам в Сибирь, кто голосует за холодные и снежные зимы. Офигеете. Все сидят в теплых регионах, да по домам зимой
Гость
6 февраля, 22:57
Так Земля то плоская 🤫
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Гость
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