НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 750мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Боб Хартли в Ярославле
Смешные мемы с котами
Смертельное ДТП
Гид подготовки к учебному году
Сгорел автомобиль
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Город Фоторепортаж Панама и кроссовки в мороз: рассматриваем зимние образы ярославцев

Панама и кроссовки в мороз: рассматриваем зимние образы ярославцев

Январский лукбук в новом фоторепортаже

2 372
Сохраняем тепло всеми способами | Источник: Артем Бауман / 76.RUСохраняем тепло всеми способами | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сохраняем тепло всеми способами

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Последний месяц зимы в Ярославле начался с морозов, погода продолжает испытывать жителей Центральной России холодом, ветром и снегопадами. Прогнозы синоптиков неутешительны: температура воздуха в ближайшие дни будет на 8–12 °C ниже климатической нормы.

В этом фоторепортаже показываем, как утеплились ярославцы и что выбрали — стиль или комфорт.

Шапка-ушанка является классикой русской зимы, защитит от холода в любые морозы | Источник: Артем Бауман / 76.RUШапка-ушанка является классикой русской зимы, защитит от холода в любые морозы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Шапка-ушанка является классикой русской зимы, защитит от холода в любые морозы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Стильные очки подходят к любому образу | Источник: Артем Бауман / 76.RUСтильные очки подходят к любому образу | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Стильные очки подходят к любому образу

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Кроссовки и панама в январе? | Источник: Артем Бауман / 76.RUКроссовки и панама в январе? | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кроссовки и панама в январе?

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Лучший выбор для преодоления последствий снегопадов&nbsp;— легкие утепленные ботинки | Источник: Артем Бауман / 76.RUЛучший выбор для преодоления последствий снегопадов&nbsp;— легкие утепленные ботинки | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Лучший выбор для преодоления последствий снегопадов — легкие утепленные ботинки

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ярославские модницы для утепления выбирают платок | Источник: Артем Бауман / 76.RUЯрославские модницы для утепления выбирают платок | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославские модницы для утепления выбирают платок

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Опыт лет выглядит именно так, одежда подобрана для максимального комфорта | Источник: Артем Бауман / 76.RUОпыт лет выглядит именно так, одежда подобрана для максимального комфорта | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Опыт лет выглядит именно так, одежда подобрана для максимального комфорта

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Классический мужской зимний образ, строгий и в меру утепленный | Источник: Артем Бауман / 76.RUКлассический мужской зимний образ, строгий и в меру утепленный | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Классический мужской зимний образ, строгий и в меру утепленный

Источник:
Артем Бауман / 76.RU
Согласно прогнозу Росгидрометцентра, похолодание задержится в регионе до 3 февраля | Источник: Артем Бауман / 76.RUСогласно прогнозу Росгидрометцентра, похолодание задержится в регионе до 3 февраля | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, похолодание задержится в регионе до 3 февраля

Источник:
Артем Бауман / 76.RU
Под снегом таится гололедица, нужно быть внимательным при выборе обуви | Источник: Артем Бауман / 76.RUПод снегом таится гололедица, нужно быть внимательным при выборе обуви | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Под снегом таится гололедица, нужно быть внимательным при выборе обуви

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Для защиты от холода Роспотребнадзор рекомендует придерживаться в одежде принципа нескольких слоев | Источник: Артем Бауман / 76.RUДля защиты от холода Роспотребнадзор рекомендует придерживаться в одежде принципа нескольких слоев | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Для защиты от холода Роспотребнадзор рекомендует придерживаться в одежде принципа нескольких слоев

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Синоптики прогнозируют, что начало февраля продолжит морозный период, поэтому не спешите убирать зимнюю одежду.

В памятке по профилактике обморожений Роспотребнадзор по Ярославской области советует следующее: «Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой».

Нижний слой, как поясняют эксперты, должен хорошо отводить влагу, с этой задачей справится одежда из полиэстера или полипропилена. Комплекты из хлопка не подойдут. Средний слой должен сохранять тепло, для этого подойдет шерстяной свитер или флисовая кофта. Внешний слой должен защищать от ветра и осадков.

«Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, теплая, водонепроницаемая обувь», — добавили в ведомстве.

Одевайтесь теплее и не болейте! | Источник: Артем Бауман / 76.RUОдевайтесь теплее и не болейте! | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Одевайтесь теплее и не болейте!

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Артем БауманАртем Бауман
Артем Бауман
фотограф
Жители города Стиль
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
3 февраля, 11:26
Да никто вроде и не "утеплился".Что есть,в том и ходят как всегда зимой.Я вот даже и варежки всегда забываю.Обычная зима
Гость
2 февраля, 23:13
Утеплился стильными очками?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Рекомендуем