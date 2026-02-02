Панама и кроссовки в мороз: рассматриваем зимние образы ярославцев

Последний месяц зимы в Ярославле начался с морозов, погода продолжает испытывать жителей Центральной России холодом, ветром и снегопадами. Прогнозы синоптиков неутешительны: температура воздуха в ближайшие дни будет на 8–12 °C ниже климатической нормы.
В этом фоторепортаже показываем, как утеплились ярославцы и что выбрали — стиль или комфорт.
Синоптики прогнозируют, что начало февраля продолжит морозный период, поэтому не спешите убирать зимнюю одежду.
В памятке по профилактике обморожений Роспотребнадзор по Ярославской области советует следующее: «Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой».
Нижний слой, как поясняют эксперты, должен хорошо отводить влагу, с этой задачей справится одежда из полиэстера или полипропилена. Комплекты из хлопка не подойдут. Средний слой должен сохранять тепло, для этого подойдет шерстяной свитер или флисовая кофта. Внешний слой должен защищать от ветра и осадков.
«Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, теплая, водонепроницаемая обувь», — добавили в ведомстве.