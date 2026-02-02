Панама и кроссовки в мороз: рассматриваем зимние образы ярославцев

Сохраняем тепло всеми способами Источник: Артем Бауман / 76.RU

Последний месяц зимы в Ярославле начался с морозов, погода продолжает испытывать жителей Центральной России холодом, ветром и снегопадами. Прогнозы синоптиков неутешительны: температура воздуха в ближайшие дни будет на 8–12 °C ниже климатической нормы.

В этом фоторепортаже показываем, как утеплились ярославцы и что выбрали — стиль или комфорт.

Шапка-ушанка является классикой русской зимы, защитит от холода в любые морозы Источник: Артем Бауман / 76.RU

Стильные очки подходят к любому образу Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кроссовки и панама в январе? Источник: Артем Бауман / 76.RU

Лучший выбор для преодоления последствий снегопадов — легкие утепленные ботинки Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославские модницы для утепления выбирают платок Источник: Артем Бауман / 76.RU

Опыт лет выглядит именно так, одежда подобрана для максимального комфорта Источник: Артем Бауман / 76.RU

Классический мужской зимний образ, строгий и в меру утепленный Источник: Артем Бауман / 76.RU

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, похолодание задержится в регионе до 3 февраля Источник: Артем Бауман / 76.RU

Под снегом таится гололедица, нужно быть внимательным при выборе обуви Источник: Артем Бауман / 76.RU

Для защиты от холода Роспотребнадзор рекомендует придерживаться в одежде принципа нескольких слоев Источник: Артем Бауман / 76.RU

Синоптики прогнозируют, что начало февраля продолжит морозный период, поэтому не спешите убирать зимнюю одежду.

В памятке по профилактике обморожений Роспотребнадзор по Ярославской области советует следующее: «Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой».

Нижний слой, как поясняют эксперты, должен хорошо отводить влагу, с этой задачей справится одежда из полиэстера или полипропилена. Комплекты из хлопка не подойдут. Средний слой должен сохранять тепло, для этого подойдет шерстяной свитер или флисовая кофта. Внешний слой должен защищать от ветра и осадков.

«Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, теплая, водонепроницаемая обувь», — добавили в ведомстве.