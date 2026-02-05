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Город Объединяют больницы В Ярославской области запланировано новое объединение. Что реорганизуют на этот раз

В Ярославской области запланировано новое объединение. Что реорганизуют на этот раз

Публикуем подробности

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В Ярославской области объединят санатории | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославской области объединят санатории | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославской области объединят санатории

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославской области запланировано новое объединение. В этот раз реорганизация затронет санатории. Услуги по оздоровлению населения в Ярославской области будет оказывать одно учреждение, в которое сольются санаторий-профилакторий «Сосновый бор» и детский санаторий «Искра». Соответствующее постановление регионального правительства было подписано 21 января 2026года.

«Правопреемником становится санаторий-профилакторий „Сосновый бор“. Это логичное и абсолютно выверенное решение. Два санатория находятся в нескольких десятках метров друг от друга, оказывают жителям региона схожие медицинские и оздоровительные услуги. Становясь одним холдингом, они сконцентрируют на своей базе весь спектр услуг и детям, и взрослым. Объединение даст возможность сократить расходы на административно-управленческий аппарат в результате организации централизованного управления экономическим планированием, закупками, бухгалтерией и кадровой службой. Это позволит перераспределить сэкономленные средства на развитие инфраструктуры и материально-технической базы», — сообщила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Процесс объединения учреждений должен завершиться к маю.

Напомним, в конце января 2026 года власти Ярославской области объявили о новой масштабной волне объединений в сфере образования.

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корреспондент
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Комментарии
20
Гость
6 февраля, 22:26
Как у Маяковского-объединение ТЭО и Гукона.
Гость
6 февраля, 19:04
Неужели так все плохо с экономикой в стране ?
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