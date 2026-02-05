В Ярославской области запланировано новое объединение. Что реорганизуют на этот раз

В Ярославской области запланировано новое объединение. В этот раз реорганизация затронет санатории. Услуги по оздоровлению населения в Ярославской области будет оказывать одно учреждение, в которое сольются санаторий-профилакторий «Сосновый бор» и детский санаторий «Искра». Соответствующее постановление регионального правительства было подписано 21 января 2026года.

«Правопреемником становится санаторий-профилакторий „Сосновый бор“. Это логичное и абсолютно выверенное решение. Два санатория находятся в нескольких десятках метров друг от друга, оказывают жителям региона схожие медицинские и оздоровительные услуги. Становясь одним холдингом, они сконцентрируют на своей базе весь спектр услуг и детям, и взрослым. Объединение даст возможность сократить расходы на административно-управленческий аппарат в результате организации централизованного управления экономическим планированием, закупками, бухгалтерией и кадровой службой. Это позволит перераспределить сэкономленные средства на развитие инфраструктуры и материально-технической базы», — сообщила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.