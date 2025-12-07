«Полоса препятствий»: Бастрыкин поручил проверить содержание дороги в Ярославской области

Ярославцы пожаловались на ужасную дорогу к селу Устье Источник: Юлия Алтунина, Информационный центр СК России / Vk.com

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в селе Устье Ярославской области.

Жалоба на состояние дороги поступила в комментариях аккаунта Информационного центра СК России в социальной сети «ВКонтакте». Судя по прикрепленным фото, проезжая часть усыпала выбоинами.

«Из-под земли еще и арматура торчит. Каждый день школьный автобус перетрясает по ней детей, скорые — пациентов, а мы — убиваем машины», — написала Екатерина Кузнецова.

Люди говорят, что в таком состоянии дорога находится уже около 10 лет. Жители добавили, что в прошлом году суд обязал власти провести ремонт дороги, однако работы так и не начались. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

«Еще та полоса препятствий! Мы все там чудесно живем! Есть все! Обращения жителей, заключения ГАИ, постановление прокуратуры… Еще куча всяких бумажек… Только дороги нет», — добавила Александра Стайновская.

Люди сообщают, что на дороге ломается транспорт Источник: Екатерина Кузнецова, Информационный центр СК России / Vk.com

В федеральном СК отреагировали на ситуацию.

«Длительное время автомобильная дорога „Ярославль-Тутаев-Устье“ находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие частично отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы. В результате проезд по ней автомобилей, в том числе экстренных служб и школьного автобуса, представляет опасность для участников дорожного движения, а также приводит к регулярным поломкам транспортных средств», — отметили в СК России.

СК начал проверку Источник: Екатерина Кузнецова, Информационный центр СК России / Vk.com

В СУ СК России по Ярославской области сообщили, что по данному факту уже организована проверка. О ее результатах будет должено в центральный аппарат Следственного комитета.