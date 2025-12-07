НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дорога-решето
«Полоса препятствий»: Бастрыкин поручил проверить содержание дороги в Ярославской области

«Полоса препятствий»: Бастрыкин поручил проверить содержание дороги в Ярославской области

Проезжая часть превратилась в решето

252
Ярославцы пожаловались на ужасную дорогу к селу Устье | Источник: Юлия Алтунина, Информационный центр СК России / Vk.comЯрославцы пожаловались на ужасную дорогу к селу Устье | Источник: Юлия Алтунина, Информационный центр СК России / Vk.com

Ярославцы пожаловались на ужасную дорогу к селу Устье

Источник:

Юлия Алтунина, Информационный центр СК России / Vk.com

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в селе Устье Ярославской области.

Жалоба на состояние дороги поступила в комментариях аккаунта Информационного центра СК России в социальной сети «ВКонтакте». Судя по прикрепленным фото, проезжая часть усыпала выбоинами.

«Из-под земли еще и арматура торчит. Каждый день школьный автобус перетрясает по ней детей, скорые — пациентов, а мы — убиваем машины», — написала Екатерина Кузнецова.

Люди говорят, что в таком состоянии дорога находится уже около 10 лет. Жители добавили, что в прошлом году суд обязал власти провести ремонт дороги, однако работы так и не начались. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

«Еще та полоса препятствий! Мы все там чудесно живем! Есть все! Обращения жителей, заключения ГАИ, постановление прокуратуры… Еще куча всяких бумажек… Только дороги нет», — добавила Александра Стайновская.

Люди сообщают, что на дороге ломается транспорт | Источник: Екатерина Кузнецова, Информационный центр СК России / Vk.comЛюди сообщают, что на дороге ломается транспорт | Источник: Екатерина Кузнецова, Информационный центр СК России / Vk.com

Люди сообщают, что на дороге ломается транспорт

Источник:

Екатерина Кузнецова, Информационный центр СК России / Vk.com

В федеральном СК отреагировали на ситуацию.

«Длительное время автомобильная дорога „Ярославль-Тутаев-Устье“ находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие частично отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы. В результате проезд по ней автомобилей, в том числе экстренных служб и школьного автобуса, представляет опасность для участников дорожного движения, а также приводит к регулярным поломкам транспортных средств», — отметили в СК России.

СК начал проверку | Источник: Екатерина Кузнецова, Информационный центр СК России / Vk.comСК начал проверку | Источник: Екатерина Кузнецова, Информационный центр СК России / Vk.com

СК начал проверку

Источник:

Екатерина Кузнецова, Информационный центр СК России / Vk.com

В СУ СК России по Ярославской области сообщили, что по данному факту уже организована проверка. О ее результатах будет должено в центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, несколькими днями ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за ужасного состояния дороги, которая ведет к деревне Глухово в Ярославском округе.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
3
Гость
31 минута
Такое много где, даже в городе.
Гость
21 минута
Ещё бы на Некрасовский район обратил внимание, в селе Малые соли дороги нет никакой уже лет пять...На все обращения одни отписки и обещания
Читать все комментарии
Гость
