«Тут капец!»: у кинотеатра в ТЦ «Аура» в Ярославле собралась огромная очередь. Что случилось

«Тут капец!»: у кинотеатра в ТЦ «Аура» в Ярославле собралась огромная очередь. Что случилось

Зрители рассказали, почему образовалась толпа

686
У кинотеатра в Ярославле собралась толпа | Источник: читатель 76.RU

У кинотеатра в Ярославле собралась толпа

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 10 декабря у кинотеатра «Киномакс» в ярославском торговом центре «Аура» собралась огромная очередь. Десятки людей выстроились в ожидании прохода на запланированный сеанс.

Читательница 76.RU Ксения рассказала, что зрители приобрели билеты на показ фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Но зал № 4, в котором должен был проходить сеанс, закрыли на ремонт. А потому людей перераспределяли в другие места.

«Собралась очередь из 40-50 человек, люди прибывают. Нас пересаживают в шестой зал. Фильм должен был начаться в 19:10, но сказали, что сеанс перенесли на 19:45. Сотрудница всех успокаивает, мол, мест хватит», — рассказала Ксения.

При этом, по словам читателей, тех, кто приобрел билеты на другие фильмы, пропускают без очереди.

«Женщина, которая распределяет места, объяснила, что нас не могут рассадить по билетам четвертого зала, потому что залы разные, и этих мест просто нет там, где пройдет показ», — рассказала читательница 76.RU Кристина.

Людям пришлось ждать, пока для них найдут места | Источник: читатель 76.RU

Людям пришлось ждать, пока для них найдут места

Источник:

читатель 76.RU

Фильм включили позже, чем было запланировано изначально | Источник: читатель 76.RU

Фильм включили позже, чем было запланировано изначально

Источник:

читатель 76.RU

В итоге зрителям раздали импровизированные бумажные билетики, где ручкой подписали места размещения.

«Тут капец! Все сели как хотят. Нам выдали бумажку, расписали нам билеты, ничего не совпадает, потому что все сели, как захотели. И никто не хотел уступать места. Сотрудница отказалась что либо-решать, предлагала вернуть билеты, но, естественно, мы стояли до конца. Потому что мы за две недели покупали билеты. Люди тут тоже все на стрессе, но нам удалось сесть. Через две минуты нам сказали, что начнется сеанс. Фильм начинается, а в очереди еще человек 30», — рассказала Ксения.

Зрителям раздали бумажные билетики с номерами мест, но в зале все садились как хотели | Источник: читатель 76.RU

Зрителям раздали бумажные билетики с номерами мест, но в зале все садились как хотели

Источник:

читатель 76.RU

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
