«Она была живой историей»: губернатор Михаил Евраев — о смерти старейшей жительницы Ярославля

Свои соболезнования также выразила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова

281
Губернатор региона Михаил Евраев выразил соболезнования семье Клавдии Гадючкиной. Днем 1 декабря стало известно, что 29 ноября ярославская долгожительница скончалась в возрасте 116 лет.

«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память», — говорится в посте в телеграм-канале Михаила Евраева.

Соболезнования выразила и глава Дзержинского района Ольга Мусинова. Она рассказала, что муж Клавдии Гадючкиной — Сергей Петрович, умер в 1956 году. А она одна поднимала троих детей.

«У Клавдии Михайловны большая семья шестеро внуков, восемь правнуков и три праправнука. Клавдия Михайловна проживала в семье внука, участвовала во всех делах семьи, к ее мнению прислушивались родные, говорили, что их мама и бабушка — человек, объединяющий семью, всегда готовый выслушать, поддержать, дать добрый совет. Светлая память», — написала Екатерина Мусинова.

Как рассказала 76.RU внучка Клавдии Гадючкиной Ольга, пенсионерка скончалась в больнице.

«Я пока не знаю диагноза. Будут делать вскрытие. Всё будет официально установлено позже, поскольку справку нам в воскресенье не выдали, брат сегодня [1 декабря] поедет за документом», — уточнила редакции 76.RU родственница долгожительницы.

По ее данным, прощание с Клавдией Михайловной пройдет 2 декабря.

Свой 116-й день рождения Клавдия Гадючкина встретила в больнице. Бабушке резко стало плохо, и ее госпитализировали. Ранее пенсионерка вошла в топ-5 старейших людей планеты, по версии международной организации LongeviQuest. Клавдия Гадючкина также считалась самой возрастной жительницей России.

По данным семьи Клавдии Михайловны, она родилась 24 ноября 1909 года. В 2025 году ей исполнилось 116 лет. При этом согласно информации LongeviQuest, фактическая дата рождения старейшей ярославны — 5 декабря 1910 года. То есть только в начале зимы 2025 года ей должно было исполниться 115 лет.

Мы рассказывали историю старейшей жительницы России.

Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны!

Комментарии
1
Гость
21 минута
Если фактическая дата рождения 5 декабря 1910, то зачем в заголовке писать про 116 лет?
Читать все комментарии
Гость
