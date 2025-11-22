НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«„Тупаков" и „фифти сентов" наизусть знаю». 67-летняя продавщица с рынка стала звездой соцсетей из-за любви к рэпу

«„Тупаков“ и „фифти сентов“ наизусть знаю». 67-летняя продавщица с рынка стала звездой соцсетей из-за любви к рэпу

Видео Людмилы Красноперовой набирают миллионы просмотров

Людмила Красноперова стала звездой социальных сетей | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Людмила Красноперова стала звездой социальных сетей

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Многие называют 67-летнюю Людмилу Красноперову рэп-мамой Екатеринбурга. Продавщица с Новомосковского рынка давно прославилась благодаря своим роликам в интернете: она выкладывает десятки видео в день под современные треки.

Людмила запомнилась молодежи не только из-за своего музыкального вкуса, но и благодаря интересным нарядам со множеством золотых украшений на шее и руках. Кажется, ее стилю мог бы позавидовать даже сам Витя АК.

Как Людмила Красноперова стала звездой социальных сетей — в одном видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Блог, на который подписаны 65 тысяч человек, она ведет для души, а на жизнь зарабатывает, торгуя хозтоварами. Как Людмила Красноперова относится к своей популярности и почему не планирует бросать это дело, читайте в тексте корреспондента Е1.RU Дарьи Костоминой.

«Я работаю с 12 лет, мы с мамой жили одни»

Людмила родилась в селе Иртыш Омской области. Когда ей было 17 лет, она приехала в Екатеринбург в гости к подруге, да так тут и осталась.

Люда осталась сиротой, еще когда была школьницей: папа погиб на работе, а мама скончалась из-за болезни.

«Папы не стало, когда мне было 9 лет. С автокрана сорвалась тележка от трактора, его ударило случайно. Никто не виноват. Мама умерла, болела. 14 лет мне было», — рассказывает Людмила.

Жуля — друг Людмилы, помогает ей в торговле | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Жуля — друг Людмилы, помогает ей в торговле

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

В 17 лет она устроилась на работу на фарфоровый завод в Богдановиче, а когда стала совершеннолетней, переехала в Екатеринбург.

«Я работаю с 12 лет, потому что мы с мамой одни жили, у нас не было пенсии за папу. У него до нас была большая семья, та семья ее забрала. Мама решила, что она меня одна вырастит», — объясняет Людмила.

В 22 года она встретила своего будущего мужа. Тогда он служил на границе и приехал в Екатеринбург. Вместе они работали на визовском заводе и создали семью. Позже супруг уехал в родные места, да так и не вернулся.

Людмила одна воспитывала двоих детей | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Людмила одна воспитывала двоих детей

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

«Познакомились где-то осенью, в ноябре он мне уже предложение сделал. Подали заявление. Я сирота, а он пограничник, нам сразу общежитие выделили. В феврале свадьба была, и там уже осенью я дочь родила. Через полтора года сын появился. Потом муж начал выпивать. Вернулся в Кировскую область на заработки, где у него была семья и где ему всё разрешали. Он и не смог оттуда вернуться. Оформили развод. Он потом так и не женился. Я сколько звала, чтобы он приехал, сколько я просила, чтобы его просто привезли…» — поделилась воспоминаниями наша собеседница.

«Некоторые говорят: "Что это за мусорка?"»

Людмиле пришлось одной поднимать двоих детей на ноги. Тогда-то она и занялась торговлей. Мама получала вещи по талонам, а потом продавала их и покупала малышам что-то действительно важное.

«Я торгую с 1988 года. Потом начала продавать вещи, из которых дети выросли, и покупать то, что им подходит. Первый раз я продала детские маечки, трусики, колготочки, которые малы стали, и купила сыну курточку японскую и ведро картошки».

Людмила торгует хозтоварами на рынке | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Людмила торгует хозтоварами на рынке

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

С 2007 года Людмила Красноперова работает на рынке вместе с сыном. В ее «Хозяюшке» можно найти массу вещей для дома и сада: бочки, мангалы и даже кое-какие раритетные вещи.

«Некоторые говорят: "Что это за мусорка?" Если в их глазах это мусорка, я же не виновата. Для меня это горы золотые. Все приезжают, все радуются, что можно что-то старинное взять», — добавляет продавщица.

Людмила появляется на работе каждый день, кроме 1 января, когда у нее день рождения | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Людмила появляется на работе каждый день, кроме 1 января, когда у нее день рождения

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Покупатели приезжают к ней, чтобы найти что-то полезное для дома | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Покупатели приезжают к ней, чтобы найти что-то полезное для дома

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Иногда можно отыскать что-то раритетное | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Иногда можно отыскать что-то раритетное

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Недавно она лишилась части торгового ряда. Скоро по соседству развернется строительство нового ЖК. Правда, Людмила не теряет настроя, говорит: «Я буду работать здесь до последнего, пока не снесут».

«Многие уехали. У кого есть возможность, они другие места себе нашли. А у нас пока нет такой возможности. Нам нужна большая территория. За городом есть место хорошее, но мы туда поедем, когда уже полностью рынок закроется», — говорит Людмила.

«Я этих "тупаков" и "фифти сентов" наизусть знаю»

Людмила — разносторонний человек, и одно из ее увлечений — слушать рэп. К этому музыкальному направлению она пристрастилась, когда сыну было 15 лет.

«Он у меня рос как нормальный мальчик. Сначала ему Наташа Королёва нравилась, потом Modern Talking, и сразу после них — "черный" рэп. А его где попало не послушаешь: ни на работе, ни дома. Поэтому, когда ему 18 исполнилось, я ему купила машину, чтобы в ней слушал. Очень модную, тонированную, с большой музыкой. Раз ему нравилось — значит, и мне нравилось, потому что он мой сын», — объясняет продавщица.

Людмила пристрастилась к рэпу благодаря своему сыну | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Людмила пристрастилась к рэпу благодаря своему сыну

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Она знает русский рэп наизусть! | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Она знает русский рэп наизусть!

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Людмила признаётся, что знает весь русский и зарубежный рэп, но не всем исполнителям она симпатизирует. Например, к Вите АК она равнодушна, но иногда вынуждена его слушать, потому что он нравится народу.

«Я этих "тупаков" и "фифти сентов" наизусть знаю. Слушаю у себя в машине, врубаю и еду. Мне что-то понравилось, я спела, да и дальше пошла работать. Мне достаточно один раз послушать — и уже наизусть знаю. А так я по интернету посмотрю, кого захочу. Витю АК люди любят, а мне куда деваться-то?» — делится наша героиня.

Впервые в социальных сетях продавщица появилась в 2008 году. Сначала она просто делилась фотографиями, а позже начала снимать видео.

«Сын сказал: "Тыкай на всё подряд и научишься пользоваться" — именно с этого всё и началось».

Продавщица не выпускает телефон из рук и постоянно снимает видео | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Продавщица не выпускает телефон из рук и постоянно снимает видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Людмилой начали интересоваться местные: молодежь стала приезжать к ней на рынок, чтобы снять совместные видео. Правда, бизнесу это внимание никак не помогает.

«Ни из каких соцсетей ни разу ко мне никто не приехал, чтобы прямо что-то купить. У меня такая работа, за которую надо платить. Я ничего не рекламирую никогда. Меня просят и рекламу, и поздравления делать. Поздравления я пару раз сделала, и что-то мне так не понравилось. Сын говорит: "Мама, делай что хочешь, я не буду сниматься"», — рассказывает интернет-звезда.

«Я жена пограничника, а они мне пишут: "Трамп"»

Некоторые видео Людмилы набирают миллионы просмотров. Иногда к ней в комментарии приходит и зарубежная аудитория, но продавщица не обращает внимания на хейт и «рекомендации».

«Они всё про Трампа пишут и актера из "Молчания ягнят". Я никого не блокирую, пусть они живут, в своем соку варятся. Я жена пограничника, а они мне пишут: "Трамп". Он и рядом не валялся. Они еще любят рабочие руки осуждать, а я этими руками уже столько гор переворотила», — делится екатеринбурженка.

Людмила не обращает внимания на злые комментарии | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Людмила не обращает внимания на злые комментарии

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Главная фишка Людмилы — ее любовь к яркой одежде и украшениям. Все многочисленные цепочки, кольца и сережки нужны для самовыражения. Она призналась, что с детства любит внимание, и именно его дают фанаты в социальных сетях.

«А что мне еще делать? Прическу не сделать на рынке: то холодно, то жарко, то ветер. Обувь красивую не надеть, потому что я на ногах по бетону, по лужам. Ногти красиво не сделать, потому что я в грязи, руки трескаются. Одежду красивую не надеть, потому что надо, чтобы у меня ничего не замерзло. Вот и получается, что у меня зубы и украшения. Надо чем-то отличаться».

Украшениям Людмилы позавидовали бы многие именитые рэперы | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Украшениям Людмилы позавидовали бы многие именитые рэперы

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Продавщица всегда рада гостям у себя на рынке | Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Продавщица всегда рада гостям у себя на рынке

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

А еще мы писали, как активная бабушка Наталья Саблина не расстается с коньками: она успела победить на нескольких российских и зарубежных соревнованиях по фигурному катанию и даже выступить вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Рэп Рынок Блог Витя АК Продавец Торговля Блогер
Комментарии
