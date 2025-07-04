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Город По закону можно: жителям Ярославля отключат горячую воду почти на три недели

По закону можно: жителям Ярославля отключат горячую воду почти на три недели

Публикуем график по районам

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8 комментариев
В Ярославле отключат горячую воду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле отключат горячую воду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле отключат горячую воду

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в июле и августе планируются очередные плановые отключения горячей воды. При этом период отсутствия ресурса у многих жителей достигнет примерно трех недель.

«Почему отключат горячую воду с 7 по 25 июля по Брагинской, 3. Согласно закону горячую воду не имеют права отключать больше, чем на 14 дней. Кто может объяснить, почему в Ярославле это делают?» — возмутился житель Ярославля в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

На этот вопрос ответили в компании ТГК-2, которая обеспечивает теплом и горячей водой большую часть Ярославля:

«Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. СанПиН 2.1.4.2496-09, в котором было установлено, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток, утратил силу. Действующий СанПиН 2.1.3684-21 не содержит временных ограничений для периода ежегодных профилактических ремонтов. Вместе с тем в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда ремонт тепловых сетей следует производить в летнее время. Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, — 14 дней».

Ограничение периода отключения горячей воды двумя неделями, о котором до сих пор помнят многие ярославцы, было отменено еще в марте 2021 года.

В результате во многих районах Ярославля период отключения воды в июле–августе составит почти три недели. К датам, которые указаны в графике ТГК-2 и приведены ниже, нужно прибавлять еще как минимум по одному дню в начале и конце периода на отключение и подключение сетей управляющими компаниями.

Когда отключат горячую воду в Ярославле летом 2025 года

  • Кировский и Ленинский район: с 8 по 24 июля либо с 29 июля по 13 августа (в зависимости от адреса) — ремонт сетей и гидравлические испытания;

  • Заволжский район: с 23 июля по 8 августа — ремонт сетей и гидравлические испытания;

  • Фрунзенский и Красноперекопский район: с 15 по 18 июля — гидравлические испытания;

  • Дзержинский район: с 8 по 24 июля — ремонт сетей и гидравлические испытания.

Напомним, после первых гидравлических испытаний, которые прошли в мае, во многих районах Ярославля горячую воду не дали в обещанные даты. Причиной стали выявленные на сетях дефекты, которые нуждались в устранении.

А вы как переживаете отключение горячей воды?

Грею холодную воду, моюсь в тазике
У меня есть водонагреватель
Хожу в баню
Езжу мыться к родным и друзьям
Уезжаю из города
Ничего из перечисленного, свой ответ напишу в комментариях
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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
8
210306783
21 минута
В Красноперекопском и Фрунзенском районах с 15 по 18 июля 😃 Им повезло почему то
Гость
23 минуты
Как поставили нам "друзья" счетчики, так мы ею и не пользуемся!
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