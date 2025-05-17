«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле

В Ярославле продают помещение, где ранее располагался продуктовый «Лабаз» Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, Илья Бесхлебный











В Ярославле выставили на продажу помещение легендарного продуктового на Перекопе — «Лабаза». В 1880-е годы его построили для работников Большой мануфактуры. За почти 150 лет работы для местных жителей магазин стал центром притяжения и памяти. В «Лабаз» ходили поколениями.

Осенью 2023 года магазин экстренно закрыли, а через полтора года — весной 2025-го — стало известно, что объект продают. В беседе с 76.RU создательница и директор культурного пространства Textil Юлия Кривцова рассказала, какую значимость «Лабаз» играл в жизни жителей Красноперекопского района и что Ярославль теряет с закрытием и продажей этого объекта. Далее — от первого лица.

«Утрата болезненна»

За последние дни многие знакомые прислали мне объявление о продаже «Лабаза», видимо, полагая, что у меня есть необходимые миллионы, чтобы выкупить здание и продолжить работу закрытого руководством фабрики музея. Это был бы интересный сценарий, но вряд ли он возможен для нашей некоммерческой организации.

«Лабаз» был одним из самых старых магазинов Ярославля. Его построили в фабричном районе в 1880-е годы, и он проработал почти полторы сотни лет, не меняя своего названия и предназначения. Харчевая лавка находилась сначала на дворе Ярославской Большой мануфактуры, потом фабрики «Красный Перекоп», всегда играла важную роль в обеспечении рабочих продуктами. А здание по-прежнему остается неотъемлемой частью краснокирпичного ансамбля промышленной архитектуры, являясь памятником регионального значения.

Когда ты попадал в «Лабаз», ты как будто совершал путешествие во времени: там можно было увидеть следы дореволюционного и советского времени, в его интерьере отразились 90-е и нулевые. Здание можно было разглядывать и разгадывать, как ребус.

Я не раз слышала от жителей Красного Перекопа, что притом, что им мог быть не особенно интересен ассортимент этого магазина, они всё равно заходили в него, потому что туда ходили их бабушки, прабабушки. Магазин удивительным образом связывал поколения людей в фабричном районе. И даже то, что его название не менялось на протяжении столетий, помогало подрастающему поколению узнавать историю своего района. «Лабаз» находился на пути от Комсомольской площади до проходной фабрики, и пройти мимо, не зайти в него было просто невозможно.

Для нашей команды утрата «Лабаза» еще болезненна тем, что в исторической части Красного Перекопа нет кофеен и уютных магазинов, и, когда мы водим экскурсии по району, у нас нет больше возможности зайти с группой в «Лабаз», согреться, что-то купить или просто понаблюдать за местной жизнью. В районе появилась еще одна закрытая дверь, а это всегда плохо. Кто ее откроет и для чего, пока вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы «Лабаз» вернулся в городскую ткань Красного Перекопа в обновленном виде: с кофейней и сувенирной лавкой.

Юлия Кривцова Создательница проекта Textil

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Здание «Лабаза» построили в 1880 году для работников Большой мануфактуры. Тогда оно принадлежало товариществу завода и, соответственно, его собственникам — купцам Карзинкиным, а после — и другим владельцам фабрики. После свержения царской власти «Лабаз» национализировали, и до 90-х годов прошлого века он принадлежал государству. Магазин приватизировали в 2003 году, и его директором стала Цапаева Татьяна Сергеевна. Через два года, в 2005-м, магазин перешел в собственность Борецкой Ирины Станиславовны. По сей день недвижимость принадлежит ей. Также она на 60% владеет ООО «Гастрономъ», компания зарегистрирована на улице 8 Марта, 13. Ранее по этому адресу находится продуктовый магазин, который также назывался «Лабаз», но в последние годы помещение было сдано сетевикам. Сейчас по этому адресу находится супермаркет «Ярче».