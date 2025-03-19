Ярославские мамы получат до 300 тысяч рублей. Кто может рассчитывать на деньги

Выплаты по беременности и родам в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области молодые мамы-студентки очной формы обучения могут получить до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и социальной поддержки населения 19 марта.

С 1 января в регионе действует выплата по беременности для студенток очного отделения в размере 100 тысяч рублей. Также на днях в регионе ввели новое единоразовое пособие, родившим до 25 лет.

«А если мама — студентка очного отделения и ей нет 25, выплаты суммируются?» — спросила на странице губернатора Михаила Евраева ярославна Ирина.

Как уточнили в Министерстве труда и социальной поддержки населения ЯО, эти выплаты суммируются.

«Женщина в возрасте до 25 лет, студентка, которая учится при постановке на учет по беременности, может претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и в случае рождения ребенка после 1 января 2026-го — на единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в министерстве.

Единовременная выплата, которую планируется установить с 1 января 2026-го, введена с целью поддержки молодых женщин, которые находятся на стадии репродуктивного выбора. Министерство труда и социальной поддержки населения ЯО

Предполагается, что 200 тысяч рублей будут разово выплачиваться мамам при рождении первого ребенка в возрасте до 25 лет, второго — до 27 лет, третьего и последующих детей — до 29 лет при условии государственной регистрации рождения ребенка на территории Ярославской области.