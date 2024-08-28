Какие выплаты положены семьям с детьми в Ярославской области? Большой разбор

Какие выплаты полагаются семьям с детьми Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Ежегодно родителям школьников приходится тратить не один десяток тысяч рублей, чтобы обеспечить ребенка необходимыми принадлежностями. С каждым годом сумма трат только увеличивается.

Какие меры поддержки семьям с детьми предусмотрены в Ярославской области? Разбираемся в этом материале.

Выплаты к 1 Сентября

В Ярославской области к началу учебного года малоимущим семьям с детьми выплатят по 5 тысяч рублей на сборы в школу.

— Единовременная выплата назначается на каждого ребенка из многодетной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ярославской области на дату обращения за назначением указанной единовременной выплаты, обучающегося в общеобразовательной организации, — уточнили 76.RU в правительстве Ярославской области.

Оформить выплату можно с 1 августа в МФЦ либо в клиентской службе ГКУ ЯО «Единого центра социальных выплат».

Стоит отметить, что на данный момент в России нет федеральной выплаты для школьников к началу учебного года. Уже несколько лет идут обсуждения о его введении, но пока безрезультатно.

В начале августа 2024 года депутаты ЛДПР внести в Госдуму законопроект о введении ежегодной «первосентябрьской» выплаты. Ее размер должен составить не менее прожиточного минимума. Пока проект находится на обсуждении.

Подобный закон предлагали и ранее. В 2021 году по указу президента России Владимира Путина родители всех школьников от 7 до 18 лет получили по 10 тысяч рублей к началу учебного года. Но это была разовая акция.

Через год после этого в Госдуме подняли вопрос повторить выплату, только на этот раз деньги предполагалось дать еще и студентам. Но власти, ссылаясь на закон об адресной социальной поддержке, отклонили законопроект, объяснив это тем, что в приоритете — помощь нуждающимся.

Какие деньги полагаются при рождении ребенка?

Если ситуация с материальной поддержкой семьям школьников отрабатывается точечно, то для новоиспеченных родителей предусмотрен целый ряд выплат. На деньги могут претендовать все граждане России, у которых родился малыш.

Единовременное пособие при рождении ребенка выдают родителям в размере 24 604 рублей. Эта сумма фиксирована во всех регионах страны.

— Помимо этих денег, один из родителей имеет право получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до его 1,5 года. Данную выплату может оформить отец или мать ребенка или любой другой родственник или опекун, — сообщили 76.RU в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

Важно отметить, что на деньги могут претендовать как работающие, так и неработающие родители.

Размер ежемесячного пособия определяется уровнем дохода родителя, который его оформляет, — сумма выплаты составляет 40% от среднего заработка за два календарных года до рождения ребенка.

Неработающие родители тоже могут получать деньги на уход за ребенком до его полутора лет. Только у них уже фиксированный размер пособия. В 2024 году в Ярославской области он составляет 9227,24 рубля.

Список пособий

Материальную помощь можно начать получать, начиная с беременности. Список пособий и их размеры в Ярославской области:

пособие по беременности и родам — 922,65 рубля. Оно предназначено для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — 24 604,3 рубля. На него могут претендовать родители при усыновлении ребенка с инвалидностью в возрасте старше семи лет. А также семьи, которые взяли под опеку родных братьев и (или) сестер, — 187 996,90 рубля;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 38 963,47 рубля;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 16 698,63 рубля. Оно выплачивается до 3 лет ребенка, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы.

Пособие назначается без учета доходов, если родители (опекуны, родственники) уволены в связи с ликвидацией организации, прекращением индивидуальной деятельности в периоды отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком либо они обучаются по очной форме. Расчет размера пособия производится исходя из 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших наступлению отпуска по уходу за ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам), но не более 18 454,48 рубля.

А что полагается многодетным семьям?

Все вышеперечисленные меры поддержки предоставляются и многодетным семьям, уточнили 76.RU в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

— Кроме того, многодетные семьи при назначении ряда пособий имеют некоторые льготные условия. К примеру, при рассмотрении заявления о назначении единого пособия семья может иметь две машины, два мотоцикла и два гаража, машино-места одновременно. Также заявитель или один из членов трудоспособного возраста многодетной семьи вправе не иметь дохода в расчетном периоде, и это не будет являться основанием для отказа в назначении выплаты. При этом у второго родителя также может отсутствовать доход по уважительным причинам, например, в связи с уходом за ребенком до 3 лет.

Как уточнили в Фонде пенсионного и социального страхования, при оформлении выплат и пособий многодетным семьям не учитывается жилье, земельные участки и транспортные средства, предоставленные многодетной семье в рамках соцподдержки или полностью оплаченные за счет средств целевой соцподдержки.

Что за единое пособие?

Единое пособие в России начали выплачивать с 1 января 2023 года. Оно предназначено для семей с низкими доходами, у которых есть дети до 17 лет, а также женщинам в положении, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

— Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) в период с 01 января 2018-го до 01 января 2023-го, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, — ответили 76.RU в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

Величина прожиточного минимума в Ярославской области для трудоспособного населения — 16 507 рублей, детей — 14 690 рублей. Размер единого пособия в Ярославской области в 2024 году составляет от 7345 до 14 690 рублей на детей и от 8253,50 до 16 507 рублей для беременных женщин.

Кто может претендовать на единое пособие?

Размер единого пособия зависит от доходов, полученных семьей за последний год. Претендовать на деньги могут только граждане РФ, чей доход в семье ниже прожиточного минимума на душу населения.

— Единое пособие выплачивается в размере 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае назначения пособия гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, либо в размере 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, в случае назначения пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, — объяснили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

Перед тем, как одобрить единое пособие семье или женщине, в социальном фонде проводится «комплексная оценка нуждаемости». Важно, чтобы у претендующих на социальную поддержку был официальный доход или объективные причины его отсутствия. К ним, в частности, относятся: беременность, уход за детьми до достижения ими возраста трех лет, за ребенком-инвалидом I группы или престарелым.