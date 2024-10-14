Возвели незаконно? Власти через суд пытаются добиться сноса магазина в спальном районе Ярославля

Напомним, речь идет о двухэтажном здании магазина , которое в августе проверили сотрудники региональной Инспекции государственного строительного надзора. Оказалось, что объект был построен незаконно. Участок, на котором появилась постройка, находится в собственности физического лица. Судя по данным на сайте суда, это индивидуальный предприниматель Сейран Бурнусузян. Именно он выступает ответчиком по иску мэрии.

Вид разрешенного использования территории — под магазин. Однако даже при этом для возведения объекта требовалось получить разрешение на строительство. Но владелец участка этого не сделал.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Сейран Бурнусузян зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 1996 году. Разрешенные для него виды деятельности — работа ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, алкогольными напитками в специализированных магазинах, розничная торговля цветами и другими растениями, семенами, удобрениями в специализированных магазинах, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, физкультурно-оздоровительная деятельность Также в сервисе указано, что у него есть торговая точка с онлайн-кассой (выручка за 12 месяцев составила 19 миллионов рублей, средний чек — 1,3 тысячи рублей). Кроме того, Сейран Бурнусузян является директором и участником ООО «Яравто» и директором ООО «Межрегиональное экономическое управление», работающих в сфере строительства.