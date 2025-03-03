«Представляют угрозу и портят облик городов»: в Ярославской области до 1 мая снесут около 400 заброшек

Власти расширили список объектов, подлежащих сносу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области до 1 мая снесут около 400 заброшек. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщила заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина.

— Сейчас в реестре фактически погибших объектов в разных муниципальных образованиях области более 500 строений. Все они находятся в разрушающемся состоянии, чем представляют угрозу и портят внешний облик городов. На данный момент в разных муниципальных образованиях области ликвидировали уже 90 фактически погибших объектов. До 1 мая большая часть оставшихся сооружений также будет демонтирована, — пояснила чиновница.

Потемкина добавила, что распоряжение об ускорении сноса фактически погибших зданий дал губернатор Михаил Евраев.

— Если снос не производят собственники, то это делает орган местного самоуправления, — сообщила Потемкина.

По ее словам, случаи, когда владельцы самостоятельно сносят свои заброшки, в регионе есть. В пример она привела объекты в Ростове Великом и селе Новый Некоуз.

Пример самостоятельного сноса ветхого дома Источник: Татьяна Потемкина / Telegram











Напомним, по данным на начало января 2025 года, в реестре руинированных числилось 340 зданий. В Ярославле в их число вошли насосная станция на улице Большие Полянки у дома № 11, хозпостройка у дома № 10 на улице Спартаковской, здание учебно-производственного комбината в поселке Октябрьский, 12 и другие.