«Прекрасный семьянин, верный друг»: в Ярославской области умер депутат

Валерий Бондаренко был экспертом в строительной сфере Источник: Роман Данилкин / 63.RU, Андрей Перов / Vk.com











В Ярославской области скончался 63-летний директор ООО «Стройкомплекс» Валерий Бондаренко. О случившемся сообщил глава Брейтовского района Андрей Перов.

При жизни Валерий Бондаренко также был депутатом муниципального совета Гореловского сельского поселения и собрания представителей Брейтовского района.

— Валерий Борисович приехал в Брейтовский район после окончания Ярославского политехнического института и всю жизнь проработал в строительной отрасли. Он останется в памяти брейтовцев как ответственный грамотный руководитель, прекрасный семьянин, верный друг, — написал Андрей Перов у себя на странице во «Вконтакте».

В комментариях под постом жители выражают соболезнования.

— Вечная память, Валерию Борисовичу! Соболезнования семье! — написала Евгения Каракуленкова.

— Светлая, добрая память, — добавила Ольга Смирнова.

У Валерия остались жена и две дочери. Прощание с депутатом назначили на 13 февраля. Желающие проводить его в последний путь соберутся в 13:00 в храме села Прозорово.