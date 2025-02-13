НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

0 м/c,

 758мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,05
EUR 98,01
Многодетные остались без дома
Куда выбрасывать мебель
Пожаловались на запись ко врачам
Изменится оплата отопления
Нашли старинный рецепт
Как отдохнуть зимой по-русски
Американец в рыбинской тюрьме
Иномарка перевернулась на проспекте
Сроки строительства моста
Город «Прекрасный семьянин, верный друг»: в Ярославской области умер депутат

«Прекрасный семьянин, верный друг»: в Ярославской области умер депутат

С ним простятся 13 февраля

1 048
4 комментария
Валерий Бондаренко был экспертом в строительной сфере | Источник: Роман Данилкин / 63.RU, Андрей Перов / Vk.comВалерий Бондаренко был экспертом в строительной сфере | Источник: Роман Данилкин / 63.RU, Андрей Перов / Vk.com

Валерий Бондаренко был экспертом в строительной сфере

Источник:

В Ярославской области скончался 63-летний директор ООО «Стройкомплекс» Валерий Бондаренко. О случившемся сообщил глава Брейтовского района Андрей Перов.

При жизни Валерий Бондаренко также был депутатом муниципального совета Гореловского сельского поселения и собрания представителей Брейтовского района.

— Валерий Борисович приехал в Брейтовский район после окончания Ярославского политехнического института и всю жизнь проработал в строительной отрасли. Он останется в памяти брейтовцев как ответственный грамотный руководитель, прекрасный семьянин, верный друг, — написал Андрей Перов у себя на странице во «Вконтакте».

В комментариях под постом жители выражают соболезнования.

— Вечная память, Валерию Борисовичу! Соболезнования семье! — написала Евгения Каракуленкова.

— Светлая, добрая память, — добавила Ольга Смирнова.

У Валерия остались жена и две дочери. Прощание с депутатом назначили на 13 февраля. Желающие проводить его в последний путь соберутся в 13:00 в храме села Прозорово.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Валерия Бондаренко

ПО ТЕМЕ
Депутат Прощание Руководитель
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
28 минут
Где-то в Пенсионном фонде радостно открывают очередную бутылку Дом Периньон 53 года.
Гость
7 минут
Даже при достатке и такой жизни мужики мрут и мрут.Очень печально,а сколько живут те,кто у стонка стоит и физически тяжелой рвботой занимаются, статистика умалчивает.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление