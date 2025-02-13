«Прекрасный семьянин, верный друг»: в Ярославской области умер депутат

В Ярославской области скончался 63-летний директор ООО «Стройкомплекс» Валерий Бондаренко. О случившемся сообщил глава Брейтовского района Андрей Перов.
При жизни Валерий Бондаренко также был депутатом муниципального совета Гореловского сельского поселения и собрания представителей Брейтовского района.
— Валерий Борисович приехал в Брейтовский район после окончания Ярославского политехнического института и всю жизнь проработал в строительной отрасли. Он останется в памяти брейтовцев как ответственный грамотный руководитель, прекрасный семьянин, верный друг, — написал Андрей Перов у себя на странице во «Вконтакте».
В комментариях под постом жители выражают соболезнования.
— Вечная память, Валерию Борисовичу! Соболезнования семье! — написала Евгения Каракуленкова.
— Светлая, добрая память, — добавила Ольга Смирнова.
У Валерия остались жена и две дочери. Прощание с депутатом назначили на 13 февраля. Желающие проводить его в последний путь соберутся в 13:00 в храме села Прозорово.
Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Валерия Бондаренко