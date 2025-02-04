«Для создания тени»: в мэрии Ярославля объяснили посадку деревьев на стадионе «Спартаковец»

Источник: Игорь Пятковский / Vk.com











В мэрии Ярославля отреагировали на критику со стороны градозащитников по реконструкции стадиона «Спартаковец» в центре города. Речь идет об обращении жительницы города Елены Богдановой в прокуратуру из-за того, что в проекте модернизации стадиона на нем предусмотрели зону отдыха с детской площадкой и даже посадку деревьев. По мнению градозащитницы, вместо всего этого на «Спартаковце» нужно разместить спортивные снаряды.

— В соответствии с приказом Минспорта РФ утверждены нормативы и нормы обеспеченности населения спортивной инфраструктурой. На 10 тысяч населения положено иметь стадион не менее чем на 1500 зрителей. В Ярославской области и Ярославле не выполняются установленные нормативы, стадионов не хватает. Дети и другие группы населения не могут получить доступ к спортивной инфраструктуре, — пояснила свою позицию Елена Богданова.

Проект реконструкции стадиона понравился не всем Источник: Игорь Пятковский / Vk.com











Зачем деревья, сцена и детская площадка

В мэрии Ярославля отметили, что по проекту благоустройства на стадионе планируется замена всех покрытий, в том числе и беговых дорожек. Количество мест на трибунах сохранится. Более того, он станет более доступен для маломобильных групп населения.

— Все существующие функции данного общественного пространства сохраняются, и к ним добавляются новые. Планируется создание крупной тренажерной площадки с использованием самого современного оборудования. Считаем необходимым дополнительно добавить озеленения для создания естественной тени внутри пространства стадиона. В летние жаркие дни раскаленное резиновое покрытие и отсутствие какой-либо тени некомфортны для длительного пребывания на стадионе, тем более для занятий спортом, — объяснили принятые решения в департаменте градостроительства.

На «Спартаковце» предусмотрели сцену под навесом Источник: Игорь Пятковский / Vk.com











Также в мэрии прокомментировали детские зоны на стадионе:

— В любом проекте важно уделять особое внимание фактическому использованию пространства. Если территория исторически активно используется детьми для зимних и летних гуляний, то новый проект не должен поставить крест на интересах этого сообщества — дети должны больше гулять на улице, и новый проект предлагает им место для активного отдыха без ущерба для спорта.

В мэрии считают, что детская зона на стадионе оправданна Источник: Игорь Пятковский / Vk.com











В защиту проекта реконструкции стадиона выступил и член градостроительного совета Ярославля, депутат муниципалитета Игорь Пятковский.

— Проект реконструкции стадиона, вызвавший обеспокоенность у некоторых граждан, никоим образом не угрожает исторически значимым храмам или другим объектам культурного наследия города. Деревья, детская площадка. И площадки для воркаута, навесы будут интегрированы в инфраструктуру стадиона, не противореча спортивному назначению объекта. Напротив, эти дополнения повысят привлекательность стадиона для широкого круга горожан, сделав его более комфортным и функциональным пространством. Наличие сцены позволит организовывать городские праздники и культурные мероприятия. Он станет точкой притяжения, способствуя развитию туризма в регионе. Наш город нуждается в современном, хорошо оборудованном стадионе, и данный проект этому способствует, — отметил он.

Власти поддерживают проект реконструкции Источник: Игорь Пятковский / Vk.com











Как изменится стадион

О том, что стадион «Спартаковец» будут реконструировать, в августе 2024 года сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, финансирование предусмотрено за счет инвесторов, которые должны вложить в объект около 300 миллионов рублей.

Проектированием занималась ярославская компания «Архитектон». Итоги работы были представлены на градостроительном совете в январе 2025 года. В проекте предусматривалось обустройство на стадионе двух универсальных полей — основного и дополнительного. По периметру стадиона должны расположиться беговые дорожки. Также на стадионе предлагалось сделать сцену, навесы над трибунами, детский игровой комплекс со скалодромом и батутами, канатный комплекс, обеденный зал. В северо-западной части стадиона — спортивный блок с раздевалками, пунктом проката инвентаря, медкабинетами и санузлами. Рядом со стадионом должна появиться парковка.

«Архитектон» — ярославская компания, образованая в 2005 году. Учредители — Павел и Ольга Гребенщиковы. «Архитектон» был разработчиком эскизного проекта для обновленного аэропорта в Туношне, концепции расширения Воинского кладбища, проекта стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира на пересечении проспекта Ленина с улицей Свободы. Кроме того, они же представили эскизный проект благоустройства Которосльной набережной на участке между Мукомольным переулком и парком Тысячелетия.