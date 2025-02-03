Ярославская градозащитница выступила против деревьев и детской площадки на стадионе «Спартаковец»

Обновленный проект представили на градостроительном совете Ярославля Источник: Игорь Пятковский / Vk.com











Ярославская градозащитница Елена Богданова обратилась в прокуратуру Ярославской области из-за проекта реконструкции стадиона «Спартаковец». Накануне депутат муниципалитета Игорь Пятковский выложил эскизный проект нового облика спортивного объекта в центре Ярославля — с учетом высказанных экспертами замечаний и предложений.

— В результате перепроектирования были изменены расположение, ориентация и конфигурация сцены и трибун, что позволило оптимизировать освещение и улучшить зрительское восприятие. Предусмотрено более широкое и открытое пространство перед сценой для размещения хоккейной коробки. Увеличена площадь озеленения, а площадь твердых покрытий, наоборот, уменьшена. Переработана конструкция навесов над сценой и трибунами, значительно уменьшена их площадь и толщина. Для повышения комфорта и удобства жителей города проект также включает в себя детскую площадку и площадку для воркаута, — сообщил депутат.

На стадионе хотят сделать сцену Предусмотрены игровые поля, беговые дорожки и зоны для других активностей Над трибунами должны появиться навесы Предусмотрели место для детской площадки В проекте на стадионе изображены деревья 1 из 5 На стадионе хотят сделать сцену Источник: Игорь Пятковский / Vk.com

Однако не всем новый проект пришелся по вкусу. Жительница Ярославля Елена Богданова посчитала неуместным делать часть спортивного поля «зоной отдыха» с деревьями и детской площадкой вместо спортивных снарядов.

— В соответствии с приказом Минспорта РФ утверждены нормативы и нормы обеспеченности населения спортивной инфраструктурой. На 10 тысяч населения положено иметь стадион не менее чем на 1500 зрителей. В Ярославской области и Ярославле не выполняются установленные нормативы, стадионов не хватает. Дети и другие группы населения не могут получить доступ к спортивной инфраструктуре, — пояснила свою позицию неравнодушная горожанка.

Она потребовала от правоохранителей проверить законность реализации предложенного проекта реконструкции.

В прокуратуре Ярославской области сообщили, что заявление от Елены Богдановой получили. В течение месяца будет проведена проверка.

А вы как считаете? Отличный проект, места хватит и спортсменам, и детям Я согласен с активисткой, не надо там делать зону отдыха! У меня свое мнение, выскажусь в комментариях

Напомним, о планах властей по реконструкции стадиона «Спартаковца» стало известно в августе 2024 года. Тогда губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что проект реализуют инвесторы, внебюджетное финансирование составит 300 миллионов рублей.

Проектирование было доверено ярославской компании «Архитектон». Итоги работы разработчики представили на градостроительном совете в январе 2025 года. Согласно их идее на стадионе планировалось обустройство двух универсальных полей: основного, где будут проходить соревнования, и дополнительного. По периметру должны были расположиться четыре кольца беговых дорожек. Для проведения культурно-массовых мероприятий предусмотрено устройство сцены с навесом. Над трибунами также планировались навесы. Кроме того, на территории спортивного объекта хотели разместить детский игровой комплекс со скалодромом и батутами, канатный комплекс, обеденный зал. В северо-западной части стадиона — спортивный блок с раздевалками, пунктом проката инвентаря, медкабинетами и санузлами. Рядом со стадионом должна была появиться парковка.

«Архитектон» — ярославская компания, образованая в 2005 году. Учредители — Павел и Ольга Гребенщиковы. «Архитектон» был разработчиком эскизного проекта для обновленного аэропорта в Туношне, концепции расширения Воинского кладбища, проекта стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира на пересечении проспекта Ленина с улицей Свободы. Кроме того, они же представили эскизный проект благоустройства Которосльной набережной на участке между Мукомольным переулком и парком Тысячелетия.

После высказанных на градостроительном совете замечаний и предложений проект доработали.