Жизнь кипит на фоне истории: гуляем по одному из самых старых районов Ярославля

Каждый район Ярославля по-своему красив. Например, в Брагине есть серые панельки, смотря на которые вспоминаешь детство, а Заволжский район совмещает в себе высотки и природные красоты. В этом фоторепортаже посмотрим на один из самых старых районов города — Красноперекопский.