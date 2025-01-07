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Город фоторепортаж Жизнь кипит на фоне истории: гуляем по одному из самых старых районов Ярославля

Жизнь кипит на фоне истории: гуляем по одному из самых старых районов Ярославля

Атмосферный фоторепортаж с улиц старой части Перекопа

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6 комментариев

Петропавловская церковь зимой выглядит еще красивее

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Каждый район Ярославля по-своему красив. Например, в Брагине есть серые панельки, смотря на которые вспоминаешь детство, а Заволжский район совмещает в себе высотки и природные красоты. В этом фоторепортаже посмотрим на один из самых старых районов города — Красноперекопский.

В фотографиях Кирилла Поверинова рассматриваем улицы, которые хранят в себе историю города.

Башня комбината приобрела современный вид

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Район готов к Новому году

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Часть окон разбита, часть в решетках

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Одно здание казарм живет, остальные продолжают разваливаться

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Петропавловская церковь видна практически отовсюду

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Комментарии
6
Гость
1 час
Руины всюду руины а мы всё строим у чужих и чуждых за свой счёт
Гость
1 час
Ну Перекоп и? Петропавловский парк или типа парк где на разрушенных зданиях таблички "Охраняется государством".
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