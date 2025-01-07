Город фоторепортаж Жизнь кипит на фоне истории: гуляем по одному из самых старых районов Ярославля
Жизнь кипит на фоне истории: гуляем по одному из самых старых районов Ярославля
Атмосферный фоторепортаж с улиц старой части Перекопа
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Каждый район Ярославля по-своему красив. Например, в Брагине есть серые панельки, смотря на которые вспоминаешь детство, а Заволжский район совмещает в себе высотки и природные красоты. В этом фоторепортаже посмотрим на один из самых старых районов города — Красноперекопский.
В фотографиях Кирилла Поверинова рассматриваем улицы, которые хранят в себе историю города.