«Проводиться не будут»: в Ярославле самый густонаселенный район оставили без новогодних гуляний

Где не будут проводить новогодние мероприятия в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Дзержинском районе Ярославля не будут проводить новогодних мероприятий в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в мэрии Ярославля 28 декабря. Власти рассказали, что желающим повеселиться в городе нужно будет ехать в центр или в другие районы.

— Сообщаем, что в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе в ночь с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия проводиться не будут. Новогодние представления с 01:00 до 03:00 пройдут на Советской площади, в Юбилейном парке и на площадке перед дворцом культуры Нефтяник, — рассказали в городской администрации.

Ранее власти объясняли, почему не во всех районах Ярославля собираются проводить новогодние гуляния. Такое решение было принято из-за вопроса безопасности.

Изначально массовые праздники в ночь на 1 января планировали провести только в Юбилейном парке, в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе и у ДК «Нефтяник». Но позже губернатор Ярославской области сообщил, что никаких ограничений на гулянья в новогоднюю ночь в регионе не будет.