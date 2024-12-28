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Город Новый год — 2025 «Проводиться не будут»: в Ярославле самый густонаселенный район оставили без новогодних гуляний

«Проводиться не будут»: в Ярославле самый густонаселенный район оставили без новогодних гуляний

Куда идти жителям города, которые хотят отметить праздник

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9 комментариев

Где не будут проводить новогодние мероприятия в Ярославле

Источник:

В Дзержинском районе Ярославля не будут проводить новогодних мероприятий в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в мэрии Ярославля 28 декабря. Власти рассказали, что желающим повеселиться в городе нужно будет ехать в центр или в другие районы.

— Сообщаем, что в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе в ночь с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия проводиться не будут. Новогодние представления с 01:00 до 03:00 пройдут на Советской площади, в Юбилейном парке и на площадке перед дворцом культуры Нефтяник, — рассказали в городской администрации.

Ранее власти объясняли, почему не во всех районах Ярославля собираются проводить новогодние гуляния. Такое решение было принято из-за вопроса безопасности.

Изначально массовые праздники в ночь на 1 января планировали провести только в Юбилейном парке, в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе и у ДК «Нефтяник». Но позже губернатор Ярославской области сообщил, что никаких ограничений на гулянья в новогоднюю ночь в регионе не будет.

Подробную программу гуляний в новогоднюю ночь — читайте в этом материале. А вот здесь мы публиковали расписание общественного транспорта в новогоднюю ночь. Власти пообещали запустить дополнительные автобусы и продлить их работу во время праздника.

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Комментарии
9
Гость
2 часа
Так и пишите, что ничего не успели там доделал, вот и запретили.
Гость
2 часа
Пьяный народ в брагин(О)е, всё равно инстинктивно попрётся в парк на очки.
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