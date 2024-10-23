«Что происходит?»: в Ярославле во время благоустройства парка вырубили деревья

В Брагине вырубили деревья в парке Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











В Ярославле в парке 30-летия Победы и около него вырубили часть деревьев.

— Что происходит? — возмущаются в соцсетях ярославцы.

Сейчас эту зеленую территорию благоустраивают, и меньше всего жители района ожидали увидеть парк, лишенный растительности.

Пояснение по ситуации дали в «Горзеленхозстрое»:

— В рамках муниципального задания проведены санитарные вырубки старых, больных, аварийных деревьев в парке 30-летия Победы и рядом с ним. Сейчас составляется план по высадке новых деревьев. Высадим обязательно, — заверили на предприятии.

Напомним, благоустройством парка 30-летия Ярославля занимается ярославское ООО «Ярдоремстрой», владельцем которого является скандальный бизнесмен Вагинак Погосян (его судили за мошенничество в дорожной сфере). За работы компания должна получить 64 миллиона рублей. В парке планировали уложить плитку на дорожках, привести в порядок газон, освещение, сделать клумбы, установить лавочки.

Завершить благоустройство нужно было 31 августа 2024 года, но работы не закончены до сих пор. В сентябре прокуратура возбудила в отношении руководителя «Ярдоремстроя» дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).