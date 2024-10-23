«Что происходит?»: в Ярославле во время благоустройства парка вырубили деревья

В Ярославле в парке 30-летия Победы и около него вырубили часть деревьев.
— Что происходит? — возмущаются в соцсетях ярославцы.
Сейчас эту зеленую территорию благоустраивают, и меньше всего жители района ожидали увидеть парк, лишенный растительности.
Пояснение по ситуации дали в «Горзеленхозстрое»:
— В рамках муниципального задания проведены санитарные вырубки старых, больных, аварийных деревьев в парке 30-летия Победы и рядом с ним. Сейчас составляется план по высадке новых деревьев. Высадим обязательно, — заверили на предприятии.
Напомним, благоустройством парка 30-летия Ярославля занимается ярославское ООО «Ярдоремстрой», владельцем которого является скандальный бизнесмен Вагинак Погосян (его судили за мошенничество в дорожной сфере). За работы компания должна получить 64 миллиона рублей. В парке планировали уложить плитку на дорожках, привести в порядок газон, освещение, сделать клумбы, установить лавочки.
Завершить благоустройство нужно было 31 августа 2024 года, но работы не закончены до сих пор. В сентябре прокуратура возбудила в отношении руководителя «Ярдоремстроя» дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).
Что касается вырубки деревьев, то в Ярославле, по данным «Горзеленхозстроя», около 8 тысяч больных деревьев, которые необходимо убрать. В основном это ясени, которые поражены изумрудной златкой.