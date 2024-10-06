Вместо многоэтажек был аэродром: гуляем по району Ярославля, где раньше взлетали самолеты

Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле существует множество микрорайонов, каждый из которых имеет свои особенности. В одном не видно неба из-за высоток, в другом козы бегают по дорогам. В рубрике «У нас на районе» мы рассказываем о микрорайонах Ярославля.

И первым станет поселок Сокол. Район расположен между проспектом Фрунзе и Тормозным шоссе. В 30-е годы ХХ века здесь построили первые дома. В них селили военных летчиков, работавших на аэродроме Дядьково. Там, где сейчас возвышаются новостройки, раньше была взлетная полоса.

На старом снимке видно, где находилась взлетная полоса Источник: Клуб «Ярославский авиатор», «Яндекс.Карты»

Поселок Сокол назвали так в честь летчиков. Улицы до сих пор сохранили свои названия: Пилотов, Авиационная, Парашютный и Реактивный проезды. В 80-е годы аэродром закрыли и вместо него был построен проспект Фрунзе, который разделил район на две части. В нулевые годы район начали активно застраивать высотками.

Если пройтись по поселку сейчас, то вы вряд ли заметите сильные изменения. На окраинах построили парочку ЖК, у жильцов современные автомобили и окна теперь пластиковые.

Двухэтажные дома имеют потрепанный вид Источник: Кирилл Поверинов











Произошла генеральная стирка Источник: Кирилл Поверинов











В зарослях прячутся заброшенные дома Источник: Кирилл Поверинов











А любят ли? Надпись заросла травой и с дороги ее не видно Источник: Кирилл Поверинов











Пока все в школе, корт пустует Источник: Кирилл Поверинов











Никому не пожелаем увидеть это ночью Источник: Кирилл Поверинов











На окраине района построили ЖК Источник: Кирилл Поверинов











Вместо дома теперь пустырь Источник: Кирилл Поверинов











Котику соорудили удобный вход домой Источник: Кирилл Поверинов











Магазин, замаскированный под забор, находится в самом центре поселка Источник: Кирилл Поверинов











В поселке уже возвышаются новостройки Источник: Кирилл Поверинов











Огороды есть даже под окнами многоквартирных домов Источник: Кирилл Поверинов











Моментами мелькают нотки Италии в виде крыш с черепицей Источник: Кирилл Поверинов











Собаки и коты здесь дружат Источник: Кирилл Поверинов









