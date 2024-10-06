Вместо многоэтажек был аэродром: гуляем по району Ярославля, где раньше взлетали самолеты
У поселка Сокол богатая история
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В Ярославле существует множество микрорайонов, каждый из которых имеет свои особенности. В одном не видно неба из-за высоток, в другом козы бегают по дорогам. В рубрике «У нас на районе» мы рассказываем о микрорайонах Ярославля.
И первым станет поселок Сокол. Район расположен между проспектом Фрунзе и Тормозным шоссе. В 30-е годы ХХ века здесь построили первые дома. В них селили военных летчиков, работавших на аэродроме Дядьково. Там, где сейчас возвышаются новостройки, раньше была взлетная полоса.
На старом снимке видно, где находилась взлетная полоса
Поселок Сокол назвали так в честь летчиков. Улицы до сих пор сохранили свои названия: Пилотов, Авиационная, Парашютный и Реактивный проезды. В 80-е годы аэродром закрыли и вместо него был построен проспект Фрунзе, который разделил район на две части. В нулевые годы район начали активно застраивать высотками.
Если пройтись по поселку сейчас, то вы вряд ли заметите сильные изменения. На окраинах построили парочку ЖК, у жильцов современные автомобили и окна теперь пластиковые.