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Город У нас на районе фоторепортаж Вместо многоэтажек был аэродром: гуляем по району Ярославля, где раньше взлетали самолеты

Вместо многоэтажек был аэродром: гуляем по району Ярославля, где раньше взлетали самолеты

У поселка Сокол богатая история

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В Ярославле существует множество микрорайонов, каждый из которых имеет свои особенности. В одном не видно неба из-за высоток, в другом козы бегают по дорогам. В рубрике «У нас на районе» мы рассказываем о микрорайонах Ярославля.

И первым станет поселок Сокол. Район расположен между проспектом Фрунзе и Тормозным шоссе. В 30-е годы ХХ века здесь построили первые дома. В них селили военных летчиков, работавших на аэродроме Дядьково. Там, где сейчас возвышаются новостройки, раньше была взлетная полоса.

На старом снимке видно, где находилась взлетная полоса

«Яндекс.Карты»

Поселок Сокол назвали так в честь летчиков. Улицы до сих пор сохранили свои названия: Пилотов, Авиационная, Парашютный и Реактивный проезды. В 80-е годы аэродром закрыли и вместо него был построен проспект Фрунзе, который разделил район на две части. В нулевые годы район начали активно застраивать высотками.

Если пройтись по поселку сейчас, то вы вряд ли заметите сильные изменения. На окраинах построили парочку ЖК, у жильцов современные автомобили и окна теперь пластиковые.

Двухэтажные дома имеют потрепанный вид

Произошла генеральная стирка

В зарослях прячутся заброшенные дома

А любят ли? Надпись заросла травой и с дороги ее не видно

Пока все в школе, корт пустует

Никому не пожелаем увидеть это ночью

На окраине района построили ЖК

Вместо дома теперь пустырь

Котику соорудили удобный вход домой

Магазин, замаскированный под забор, находится в самом центре поселка

В поселке уже возвышаются новостройки

Огороды есть даже под окнами многоквартирных домов

Моментами мелькают нотки Италии в виде крыш с черепицей

Собаки и коты здесь дружат

Советские ворота до сих пор эксплуатируются

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