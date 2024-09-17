Зарплата — 130 тысяч: каких специалистов ищут в правительство Ярославской области

В России отмечается рекордно низкий уровень безработицы. Однако это не значит, что проблем на рынке труда больше нет. Бич современности — нехватка кадров. Причем эта тенденция сохраняется в разных сферах и на разных уровнях. Ранее мы писали о дефиците сотрудников в сферах образования и транспорта. В частности, публиковали обзор вакансий в школах, где требуются и управляющие, и учителя, и обслуживающий персонал.
В этом обзоре мы решили посмотреть, каких кадров не хватает в правительстве Ярославской области и какие условия труда предлагают сотрудникам на руководящих постах.
Ищут начальника
Вакантные места в региональное правительство публикуются на официальном сайте областной администрации. На данный момент требуются как помощники, так и руководители в разные министерства.
Например, в инспекцию государственного строительного надзора ищут начальника. За работу с графиком 5/2 готовы платить 100-130 тысяч рублей в месяц.
Правда, чтобы получить такие деньги, надо будет потрудиться. В вакансии указан перечень из 13 пунктов рабочих обязанностей. И то, работодатель отмечает, что это только основные задачи.
Чтобы претендовать на должность, необходимо иметь высшее образование, в том числе магистерскую степень по направлениям «Строительство» и «Строительство уникальных зданий и сооружений». Также иметь стаж не менее двух лет государственной гражданской службы или же опыта по специальности.
Заявки на участие в конкурсе для отбора на вакансию принимаются до 10 ноября 2024 года.
Главный специалист аппарата мирового судьи
В агентство по обеспечению деятельности мировых судей требуется главный специалист. График работы 5/2, без командировок. Основные требования к кандидату — высшее юридическое образование и знание законов. Наличие стажа необязательно.
Из основных обязанностей главного специалиста аппарата мирового судьи: распределять корреспонденцию, регистрировать жалобы и представления на судебные решения, вести учет денежных документов, архива и другое.
Зарплата и сроки принятия резюме в вакансии не указаны.
Заместитель главного государственного инженера-инспектора
В инспекции административно-технического надзора ищут заместителя главного инженера-инспектора.
— Требования к кандидатам — высшее образование по следующим специальностям: «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», «Наземные транспортно-технологические средства», «Транспортные средства специального назначения», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Агроинженерия». Или по направлениям подготовки магистратуры: «Юриспруденция», «Прикладная механика», «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Машиностроение», «Агроинженерия», «Технологические машины и оборудование», «Строительство». Или укрупненным группам специальностей: «Юриспруденция», «Экономика и управление», «Машиностроение», — говорится в объявлении.
За работу обещают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей.
За эти деньги в рабочие обязанности сотрудника будет входить документальная волокита, подготовка ответов на обращение граждан и юридических лиц, выезды на территории, закрепленные за отделом.
Главный специалист отдела жилищной политики
В Министерство строительства Ярославской области ищут специалиста в отдел жилищной политики.
— Область профессиональной деятельности: регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительства, — говорится в объявлении.
Требование к кандидатам на должность одно — наличие высшего образования релевантного к должности. Стаж не обязателен.
График работы нормирован: пятидневная рабочая неделя с 08:30 до 17:30.
Ведущий специалист отдела инвестиционной политики
В Министерство инвестиций и промышленности Ярославской области ищут ведущего специалиста отдела инвестиционной политики. Из требований — высшее образование в сфере регулирования экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства.
График — пятидневка с 08:30 до 17:30. Стаж не обязателен.
Зарплата и перечень рабочих обязанностей в объявлении не указаны.
Смотрящий за госучреждениями
Также в правительстве объявили поиски сотрудника, который будет следить за работой других чиновников. Главному специалисту отдела контроля деятельности госучреждений обещают зарплату 60-80 тысяч рублей и пятидневный рабочий график.
В объявлении указано, что молодому специалисту окажут поддержку в обучении и освоении профессиональных навыков.
— Ключевые навыки [желательные для кандидатов на вакансию]: умение мыслить системно (стратегически), планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, коммуникабельность, навыки работы с ПК, — уточняется в вакансии.
Требования к кандидатам: наличие высшего образования — бакалавриата или магистратуры по специальности: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Экономика», «Строительство». Еще работодатель отмечает, что важна быстрая обучаемость, внимательность и трудолюбие, а также аналитический склад ума.
Ищут управленца в госструктуру
В ГКУ ЯО «Социальный координационный центр» ищут директора. Для поиска подходящего специалиста на должность объявлен конкурс. Поучаствовать в нём могут только кандидаты с высшим образованием и стажем.
— [Необходимо] наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 2 лет в системе социальной защиты населения, образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления, — говорится в вакансии.
Размер зарплаты не уточняется.