Зарплата — 130 тысяч: каких специалистов ищут в правительство Ярославской области

Смотрим, каких специалистов не хватает в Ярославской области на управляющих должностях Источник: Кирилл Поверинов











В России отмечается рекордно низкий уровень безработицы. Однако это не значит, что проблем на рынке труда больше нет. Бич современности — нехватка кадров. Причем эта тенденция сохраняется в разных сферах и на разных уровнях. Ранее мы писали о дефиците сотрудников в сферах образования и транспорта. В частности, публиковали обзор вакансий в школах, где требуются и управляющие, и учителя, и обслуживающий персонал.

В этом обзоре мы решили посмотреть, каких кадров не хватает в правительстве Ярославской области и какие условия труда предлагают сотрудникам на руководящих постах.

Ищут начальника

Вакантные места в региональное правительство публикуются на официальном сайте областной администрации. На данный момент требуются как помощники, так и руководители в разные министерства.

Например, в инспекцию государственного строительного надзора ищут начальника. За работу с графиком 5/2 готовы платить 100-130 тысяч рублей в месяц.

Правда, чтобы получить такие деньги, надо будет потрудиться. В вакансии указан перечень из 13 пунктов рабочих обязанностей. И то, работодатель отмечает, что это только основные задачи.

Список основных обязанностей на должности начальника в инспекции государственного строительного надзора Источник: правительство Ярославской области











Чтобы претендовать на должность, необходимо иметь высшее образование, в том числе магистерскую степень по направлениям «Строительство» и «Строительство уникальных зданий и сооружений». Также иметь стаж не менее двух лет государственной гражданской службы или же опыта по специальности.

Заявки на участие в конкурсе для отбора на вакансию принимаются до 10 ноября 2024 года.

Главный специалист аппарата мирового судьи

В агентство по обеспечению деятельности мировых судей требуется главный специалист. График работы 5/2, без командировок. Основные требования к кандидату — высшее юридическое образование и знание законов. Наличие стажа необязательно.

Что должен уметь делать главный специалист аппарата мирового судьи Источник: правительство Ярославской области











Из основных обязанностей главного специалиста аппарата мирового судьи: распределять корреспонденцию, регистрировать жалобы и представления на судебные решения, вести учет денежных документов, архива и другое.

Зарплата и сроки принятия резюме в вакансии не указаны.

Заместитель главного государственного инженера-инспектора

Требования к кандидатам Источник: правительство Ярославской области











В инспекции административно-технического надзора ищут заместителя главного инженера-инспектора.

— Требования к кандидатам — высшее образование по следующим специальностям: «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», «Наземные транспортно-технологические средства», «Транспортные средства специального назначения», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Агроинженерия». Или по направлениям подготовки магистратуры: «Юриспруденция», «Прикладная механика», «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Машиностроение», «Агроинженерия», «Технологические машины и оборудование», «Строительство». Или укрупненным группам специальностей: «Юриспруденция», «Экономика и управление», «Машиностроение», — говорится в объявлении.

За работу обещают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей.

За эти деньги в рабочие обязанности сотрудника будет входить документальная волокита, подготовка ответов на обращение граждан и юридических лиц, выезды на территории, закрепленные за отделом.

Главный специалист отдела жилищной политики

Данные по вакансии Источник: правительство Ярославской области











В Министерство строительства Ярославской области ищут специалиста в отдел жилищной политики.

— Область профессиональной деятельности: регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительства, — говорится в объявлении.

Требование к кандидатам на должность одно — наличие высшего образования релевантного к должности. Стаж не обязателен.

График работы нормирован: пятидневная рабочая неделя с 08:30 до 17:30.

Ведущий специалист отдела инвестиционной политики

В Министерство инвестиций и промышленности Ярославской области ищут ведущего специалиста отдела инвестиционной политики. Из требований — высшее образование в сфере регулирования экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства.

График — пятидневка с 08:30 до 17:30. Стаж не обязателен.

Зарплата и перечень рабочих обязанностей в объявлении не указаны.

Смотрящий за госучреждениями

Также в правительстве объявили поиски сотрудника, который будет следить за работой других чиновников. Главному специалисту отдела контроля деятельности госучреждений обещают зарплату 60-80 тысяч рублей и пятидневный рабочий график.

В объявлении указано, что молодому специалисту окажут поддержку в обучении и освоении профессиональных навыков.

— Ключевые навыки [желательные для кандидатов на вакансию]: умение мыслить системно (стратегически), планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, коммуникабельность, навыки работы с ПК, — уточняется в вакансии.

Требования к кандидатам: наличие высшего образования — бакалавриата или магистратуры по специальности: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Экономика», «Строительство». Еще работодатель отмечает, что важна быстрая обучаемость, внимательность и трудолюбие, а также аналитический склад ума.

Что должен уметь специалист на этой должности Источник: правительство Ярославской области











Ищут управленца в госструктуру

В ГКУ ЯО «Социальный координационный центр» ищут директора. Для поиска подходящего специалиста на должность объявлен конкурс. Поучаствовать в нём могут только кандидаты с высшим образованием и стажем.

— [Необходимо] наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 2 лет в системе социальной защиты населения, образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления, — говорится в вакансии.

Требования к кандидатам Источник: правительство Ярославской области









