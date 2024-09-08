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Город Спускал с поводка прямо во дворе: ярославца оштрафовали за неправильный выгул собаки

Спускал с поводка прямо во дворе: ярославца оштрафовали за неправильный выгул собаки

Его нашли по камерам

570
6 комментариев

Мужчине выписали штраф

В Ярославле оштрафовали владельца собаки, который выгуливал питомца без поводка и намордника. На нарушение в редакцию 76.RU пожаловались соседи.

После того как ситуация получила огласку инспекторы областного административно-технического надзора по камерам нашли нарушителя и выписали ему штраф.

Нашли мужчину, который выгуливал собаку без поводка

— В целях предупреждения совершения новых правонарушений с владельцем собаки была проведена разъяснительная беседа, выдана памятка по соблюдению требований к содержанию домашних животных! — сообщили в инспекции адмтехнадзора Ярославской области.

Напомним, правительство Ярославской области 15 февраля выпустило постановление, в котором утвердило новые требования к содержанию домашних животных. Среди них в том числе есть правила, касающиеся выгула питомцев. Хозяин обязан пресекать проявление агрессии по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу. Также запрещено допускать загрязнение животными общественных мест. А если животное пропало, хозяева обязаны его искать.

Также в правилах прописано, что собака обязательно должна быть на поводке во время выгула в общественных местах.

Без ошейника и поводка — если пес не представляет опасности, питомца можно выгуливать только в специально отведенных для этого местах. Например, на собачьей площадке.

Также на территории региона запрещен самовыгул животных. Если не соблюдать правила — можно нарваться на штраф.

— Не допускаются самовыгул домашних животных и загрязнение общественных мест, — сообщали в областном правительстве. — Нарушение установленных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3–5 тысяч рублей.

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Комментарии
6
Гость
8 сентября 2024, 18:24
Типа собаку нужно выгуливать только у себя на жилплощади?
Гость
8 сентября 2024, 17:35
арест 15суток нужен таким на первый раз
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