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Еда Обзор Кому — «ёршик» для кишечника, а кому — удар по желудку: диетолог назвала пользу и вред редиски

Кому — «ёршик» для кишечника, а кому — удар по желудку: диетолог назвала пользу и вред редиски

Как правильно выбирать овощ, сколько штук можно съедать и зачем замачивать его в соленой воде

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И не выбрасывайте ботву! | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаИ не выбрасывайте ботву! | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

И не выбрасывайте ботву!

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Хрустящая, сочная и яркая — редиска одной из первых появляется на наших столах после долгой зимы. Ее пикантный горчичный привкус бодрит и пробуждает аппетит, а легкая горечь ассоциируется с чем-то полезным. Но, несмотря на ореол «витаминной бомбы», этот корнеплод подходит далеко не всем. Злоупотребление редиской или ее неправильное употребление могут спровоцировать обострение хронических болезней желудка. Как получить от весеннего овоща максимум пользы и не навредить себе, нашим коллегам из НГС рассказала диетолог и нутрициолог Анна Иванова.

Чем полезна редиска для организма

В редисе, вопреки распространенному мнению, содержится не рекордное, но весомое количество витаминов, например:

  • витамин С — укрепляет иммунитет;

  • витамины группы В — нужны для нервной системы;

  • никотиновая кислота — участвует в обмене веществ.

Из минералов выделяются калий (полезен для сердца и выводит лишнюю жидкость), кальций и фосфор, которые отвечают за крепость костей.

«Главное достоинство редиски — сочетание клетчатки (грубых пищевых волокон) и горчичных эфирных масел. Клетчатка работает как „ёршик“ для кишечника, улучшая перистальтику и помогая бороться с запорами. А эфирные масла обладают мягким желчегонным и антибактериальным действием», — комментирует Анна Иванова.

Кроме того, редиска низкокалорийна: около 20 килокалорий на 100 граммов, и содержит антоцианы — вещества, которые помогают бороться с воспалениями.

Вред редиски

Здесь, по мнению диетолога, важно остановиться подробнее, потому что вся «острота» редиски — это работа гликозидов и горчичных масел. Во-первых, они сильно раздражают слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Категорически нельзя есть редиску при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и в стадии обострения панкреатита», — предупреждает Анна Иванова.

Во-вторых, гликозиды и горчичные масла стимулируют желчеотток. Это полезно здоровым людям, но опасно при наличии крупных камней в желчном пузыре: может спровоцировать колики.

«В третьих, чрезмерное потребление редиски вызывает газообразование. Людям с синдромом раздраженного кишечника и склонностью к метеоризму стоит ограничиться 2–3 штучками», — предупреждает нутрициолог.

Также в редиске содержатся пурины, поэтому при подагре большие порции могут ухудшить состояние.

Как правильно употреблять редиску

Главная рекомендация от нутрициолога — не есть овощ на голодный желудок и не делать его основой рациона.

Анна Иванова составила несколько правил для любителей редиски. Если правильно выбирать корнеплод, уметь его сочетать, хранить и не переедать, то этот овощ станет идеальной частью здорового рациона.

Идеальная пара для редиски — растительные масла (оливковое, льняное) или сметана. Жиры помогают усвоить жирорастворимые витамины А и К, которые тоже содержатся в корнеплоде. А вот майонез и обилие соли убивают всю пользу.

«Если у вас чувствительный желудок, но очень хочется редиски, нарежьте ее и залейте холодной подсоленной водой на 15–20 минут. Горечь и эфирные масла уйдут в воду, овощ станет мягче», — подсказывает диетолог.

Здоровому взрослому человеку безопасно съедать до 150 граммов редиса в день — это примерно 7–10 средних корнеплодов. Детям с трех лет можно давать не более 40–50 граммов два-три раза в неделю. При этом Анна Иванова предупреждает: ежедневная порция свыше 200 граммов способна вызвать раздражение слизистой желудка даже у здорового человека.

Покупайте плотную, упругую редиску с ровной поверхностью. Мягкий, дряблый овощ или плод с черными точками не просто бесполезен, но и опасен — это может быть признаком начала гниения.

«Ботву, кстати, не выбрасывайте — в ней в два раза больше витамина С, но она еще острее корнеплода. Ее можно добавлять в окрошку или зеленые смузи буквально по несколько листочков», — рекомендует нутрициолог.

Ранее НГС рассказывал о полезных (и вредных) свойствах руколы — вся правда о пряной зелени.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Редис Польза Вред Нутрициология Овощ
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Ну, прямо узконаправленный специалист по редиске! На себе всё проверяла?
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Гость
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