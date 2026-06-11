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Еда Куриные сердечки на сковороде: легкий рецепт блюда, которое тает во рту

Куриные сердечки на сковороде: легкий рецепт блюда, которое тает во рту

Для ужина понадобится всего несколько продуктов

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Часто с этим субпродуктом не хотят связываться, но это зря | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаЧасто с этим субпродуктом не хотят связываться, но это зря | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Часто с этим субпродуктом не хотят связываться, но это зря

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Куриные сердечки часто недооценивают, считая их слишком простым или бюджетным продуктом, но при правильном приготовлении они получаются мягкими, сочными и буквально тают во рту. Один из самых удачных вариантов — потушить сердечки в сметанном соусе с луком и морковью. Рассказываем, как приготовить блюдо, которое подойдет и для семейного ужина, и для обеда на следующий день.

Сохраняйте карточку с рецептом | Источник: Юрий Орлов / Городские МедиаСохраняйте карточку с рецептом | Источник: Юрий Орлов / Городские Медиа

Сохраняйте карточку с рецептом

Источник:

Юрий Орлов / Городские Медиа

Ингредиенты

  • 700–800 граммов куриных сердечек;

  • 1 крупная луковица;

  • 1 морковь;

  • 200 граммов сметаны;

  • 2–3 столовые ложки растительного масла;

  • соль, перец, паприка и лавровый лист по вкусу.

Рецепт

  1. Сердечки тщательно промываем, удаляем сосуды и пленки, после чего обсушиваем. Этот этап помогает сделать готовое блюдо более нежным.

  2. Затем на разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук до прозрачности и добавляем морковь. Готовим овощи несколько минут, пока они не станут мягкими. После этого выкладываем на сковороду сердечки, перемешиваем их с овощами и слегка обжариваем, не допуская образования жесткой корочки.

  3. Добавляем соль, перец, паприку и лавровый лист. Кладем сметану и вливаем немного кипятка, чтобы получилась подливка нужной консистенции. Накрываем сковороду крышкой и тушим сердечки 20–25 минут.

  4. Если хочется получить более густой соус, за несколько минут до готовности снимаем крышку и даем лишней жидкости выпариться. Подавать блюдо можно с картофельным пюре, рисом, гречкой или свежими овощами. Наслаждайтесь!

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Настасья Медведева
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Курица Субпродукты Рецепт Блюда из курицы
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