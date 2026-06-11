Куриные сердечки на сковороде: легкий рецепт блюда, которое тает во рту

Куриные сердечки часто недооценивают, считая их слишком простым или бюджетным продуктом, но при правильном приготовлении они получаются мягкими, сочными и буквально тают во рту. Один из самых удачных вариантов — потушить сердечки в сметанном соусе с луком и морковью. Рассказываем, как приготовить блюдо, которое подойдет и для семейного ужина, и для обеда на следующий день.