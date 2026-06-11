Куриные сердечки на сковороде: легкий рецепт блюда, которое тает во рту

Куриные сердечки часто недооценивают, считая их слишком простым или бюджетным продуктом, но при правильном приготовлении они получаются мягкими, сочными и буквально тают во рту. Один из самых удачных вариантов — потушить сердечки в сметанном соусе с луком и морковью. Рассказываем, как приготовить блюдо, которое подойдет и для семейного ужина, и для обеда на следующий день.
Ингредиенты
700–800 граммов куриных сердечек;
1 крупная луковица;
1 морковь;
200 граммов сметаны;
2–3 столовые ложки растительного масла;
соль, перец, паприка и лавровый лист по вкусу.
Рецепт
Сердечки тщательно промываем, удаляем сосуды и пленки, после чего обсушиваем. Этот этап помогает сделать готовое блюдо более нежным.
Затем на разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук до прозрачности и добавляем морковь. Готовим овощи несколько минут, пока они не станут мягкими. После этого выкладываем на сковороду сердечки, перемешиваем их с овощами и слегка обжариваем, не допуская образования жесткой корочки.
Добавляем соль, перец, паприку и лавровый лист. Кладем сметану и вливаем немного кипятка, чтобы получилась подливка нужной консистенции. Накрываем сковороду крышкой и тушим сердечки 20–25 минут.
Если хочется получить более густой соус, за несколько минут до готовности снимаем крышку и даем лишней жидкости выпариться. Подавать блюдо можно с картофельным пюре, рисом, гречкой или свежими овощами. Наслаждайтесь!